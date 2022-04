2022/04/25 09:49

〔即時新聞/綜合報導〕烏俄戰爭持續中,傳出俄羅斯邊境城市布良斯克(Bryansk)油庫突然發生大爆炸,巨大火球在夜空中升起,爆炸原因不明。

綜合媒體報導,俄羅斯布良斯克州的州府布良斯克在當地時間25日深夜2點許驚傳巨大爆炸聲,當地油庫突然發生爆炸,大火球升天照亮整個夜空,當局表示已經疏散附近的居民,全市消防單位正搶救中,爆炸原因不明。

布良斯克州與烏克蘭接壤,行政中心布良斯克距離烏克蘭邊界約100公里。

BREAKING: Large explosions, fires at oil depot in Russian city of Bryansk pic.twitter.com/pK0OlFMzhx