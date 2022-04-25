民調學者鍾劍華離港「避秦」 控當局容不下真心說話

香港民意研究所副行政總裁鍾劍華昨深夜透露，他已經離開香港將前往英國，他在臉書以「不願作逃兵，無奈需避秦」為題發長文，感嘆當前的香港已經容不下真心說話。（圖擷自臉書）

2022/04/25 09:29

〔即時新聞／綜合報導〕香港民意研究所副行政總裁鍾劍華昨深夜透露，他已經離開香港將前往英國，他在臉書以「不願作逃兵，無奈需避秦」為題發長文，感嘆當前的香港已經容不下真心說話，只容許謊言與假話，已不是能免於威嚇而正常生活的地方。

鍾劍華多年來一直在香港的大學任教，曾擔任理工大學應用社會科學系助理教授，在2020年退休後加入由前香港大學民意研究計劃負責人鐘庭耀所創辦的香港民意研究所（HKPORI），並擔任副行政總裁。在香港強推港區國安法後，仍時常對香港社會時政作出公開評論。在民主派初選案中，多人被捕及控以串謀顛覆國家政權罪。鍾劍華也數度被警方約談，讓外界擔憂他的安危。

請繼續往下閱讀...

他昨日深夜11點半在臉書發布2千字長文，透露他已離開香港，打算在海外生活一段時間，他表示原本一直都沒有移民之念，但在這個所謂強國盛世下的新世代，卻要如十年浩劫前後般，無奈被迫沒有選擇地接受那種以蒙昧世人為目標的洗腦。他感嘆「當前的香港，已經容不下真心說話，只容許謊言與假話，香港可能已經不是可以免於威嚇而正常生活的地方。

鍾劍華說，對於很多前輩及同輩仁人不斷被威嚇打壓感到憤怒，對很多年輕世代因為敢於爭取而身陷囹圄感到憂戚無奈，對於香港的新生代只能被灌輸而不能得知真相感到傷感不忿。他也直言自己不願意被制度的蠻力拉向淪落倒退，但仍惹來無休止的滋擾，來自權勢力量或明或晦的威嚇。他指控應該作為體現社會公義及仲裁社會紛爭的公權力機構，不斷公器私用、假公濟私，令人感到十分失望，十分憤怒。

鍾劍華也提到，他知道有些人說，離開了香港，就是逃兵，就不要講風涼說話，但他知道很多為了避秦而去到海外的朋友，其實都一直是心繫香港，希望繼續為香港做些事。他也願意嘗試以這種方式，演繹另類的「離土不離鄉」，繼續為令香港成為一個更好的社會而努力，仍然希望「能夠令香港這個我出生我成長的社會變得更公平一些，制度也更完善一些」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法