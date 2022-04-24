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    法國總統大選日見血！ 尼斯驚傳持刀傷人 一神父身中多刀重傷

    法國尼斯聖皮耶達勒內教堂24日驚傳持刀傷人事件。（圖翻攝自推特）

    法國尼斯聖皮耶達勒內教堂24日驚傳持刀傷人事件。（圖翻攝自推特）

    2022/04/24 23:52

    〔即時新聞／綜合報導〕今天（24日）法國總統大選決選日，在這場受到各界關注的重要日子，該國東南部城市尼斯（Nice）一座教堂卻驚傳持刀傷人事件，據悉有神職人員身中多刀重傷，所幸送醫搶救後無生命危險。

    根據法媒《費加洛報》報導，週日上午，尼斯市中心聖皮耶達勒內教堂（Saint-Pierre-d’Arene）在舉行彌撒時，一名男子突然持刀傷人，一名神父身中多刀，一旁有修女見狀上前想奪下凶器，導致手臂也受傷，警方獲報後隨即趕到現場制伏住兇嫌。據悉，傷人男子拿的凶器為約7公分長的小刀。

    法國內政部長（Gerald Darmanin）事後指稱，重傷的神父送醫搶救後，並無生命危險；尼斯市長艾斯特洛西（Christian Estrosi）則表示，兇嫌精神狀況似乎不穩定，沒有犯罪前科，經調查發現他前幾天就已先買好行兇的小刀，目前正在調查他與神父私下是否有過節。

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