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    黎巴嫩慘澹經濟釀悲劇 60人擠小艇偷渡翻覆6死

    黎巴嫩經濟危機空前，24日驚傳一艘擠了近60名乘客的偷渡移民船翻覆沉沒，造成6人死亡，其中包括至少1名女童。（法新社，黎巴嫩軍方提供）

    黎巴嫩經濟危機空前，24日驚傳一艘擠了近60名乘客的偷渡移民船翻覆沉沒，造成6人死亡，其中包括至少1名女童。（法新社，黎巴嫩軍方提供）

    2022/04/24 22:30

    〔即時新聞／綜合報導〕黎巴嫩經濟危機空前，24日驚傳一艘擠了近60名乘客的偷渡移民船翻覆沉沒，造成6人死亡，其中包括至少1名女童。

    《路透》報導，黎巴嫩史上最嚴重的經濟危機持續發酵，今（24）日驚傳一艘擠滿約60人的小艇，偷渡出境時於首都的黎波里（Tripoli）外海翻覆，造成6人溺斃，其中至少包括一名女童。

    報導指出，黎巴嫩運輸部長哈密（Ali Hamie）表示，黎國軍方已至少救起了53人，其中有6人、包含一名女童不幸已溺斃，但仍無法得知仍有多少人失蹤，因為無從瞭解船上確切人數。

    黎巴嫩軍方稍早曾指出，由於該艇欲偷渡出境，海軍船艦在攔阻中發生碰撞，導致該艇翻覆。對此，黎巴嫩總統已宣布將25日訂為國殤日，下令全國為此表示哀悼。

    據悉，黎巴嫩近年的經濟危機極度嚴重，受烏俄戰爭影響更是雪上加霜，黎巴嫩貨幣僅剩下原本10%的價值，迫使許多民眾冒險偷渡出境。

    對此，有親戚在這場船難中生還的黎巴嫩公民阿佐伊比（Kassem al-Zoeibi）向《路透》表示，這些都是走投無路的人，他說：「他們幹嘛選擇這條路？因為他們沒有選擇了。」

    負責黎巴嫩人道救援事務的聯合國官員羅奇迪（Najat Rochdi）也對此表示：「這些絕望的民眾被逼上絕路，選擇冒險渡海，犧牲了自己和孩子們的生命，只為求一個有尊嚴的新生活，實在令人惶恐。」

    黎巴嫩公民阿佐伊比（Kassem al-Zoeibi）向媒體表示，這些（移民）都是走投無路的人，他說：「他們幹嘛選擇這條路？因為他們沒有選擇了。」圖為救護車抵達事故碼頭。（路透）

    黎巴嫩公民阿佐伊比（Kassem al-Zoeibi）向媒體表示，這些（移民）都是走投無路的人，他說：「他們幹嘛選擇這條路？因為他們沒有選擇了。」圖為救護車抵達事故碼頭。（路透）

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