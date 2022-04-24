為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    武漢肺炎》北京疫情「嚴峻複雜」 官方籲「非必要不出京」

    中國北京市過去24小時內新增21例本土病例。圖為北京市民排隊接受採檢。（美聯社）

    中國北京市過去24小時內新增21例本土病例。圖為北京市民排隊接受採檢。（美聯社）

    2022/04/24 19:32

    〔即時新聞／綜合報導〕中國各地武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情再起，首都北京市今（24日）公布，過去24小時內新增21名本土病例，其中包含1名教師與4名學生。北京市官員坦言，目前防疫形勢「嚴峻複雜」，呼籲北京市民近期「非必要不出京」。

    綜合中國媒體報導，北京市疾控中心副主任龐星火今天下午在疫情記者會上宣布，自23日下午4時至24日下午4時，北京市新增16例本土確診與5例本土無症狀感染，共新增21例本土病例。其中包含1名在校教師與4名在校學生，都是先前確診者的密切接觸者。

    龐星火表示，自22日以來，北京市累計新增41例武漢肺炎病例，包括朝陽區26例、房山區7例、順義區6例、西城區1例以及通州區1例，初步疫調結果顯示，此波疫情似乎已在北京市內隱匿傳播長達1週，防疫難度較大。

    龐星火說，北京市當前防疫形勢「嚴峻複雜」，面臨中國五一假期人潮流動等多重防疫風險，呼籲北京市民近期「非必要不出京」，五一假期建議「就地過節」，減少不必要的聚餐聚會，符合疫苗接種條件者也要盡速接種。

    相關新聞請見︰

    「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    中國日增逾2.1萬例 專家：Omicron病死率為流感7-8倍
    2022/04/24 11:33

    中國日增逾2.1萬例 專家：Omicron病死率為流感7-8倍
    「四月之聲」影片呈現上海防疫真相 中共下令全網封殺
    2022/04/23 12:42

    「四月之聲」影片呈現上海防疫真相 中共下令全網封殺

    內壢新站利多啟動 合雄璞御置產增值潛力佳
    強硬清零惡果多！專家：春耕受影響 中國今年恐鬧糧荒
    2022/04/21 13:16

    強硬清零惡果多！專家：春耕受影響 中國今年恐鬧糧荒
    執行動態清零很燒錢 中國地方政府快撐不住
    2022/03/19 21:22

    執行動態清零很燒錢 中國地方政府快撐不住

    新光人壽百億推案 層峰買家傳世豪邸
    國際今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播