武漢肺炎》北京疫情「嚴峻複雜」 官方籲「非必要不出京」

中國北京市過去24小時內新增21例本土病例。圖為北京市民排隊接受採檢。（美聯社）

2022/04/24 19:32

〔即時新聞／綜合報導〕中國各地武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情再起，首都北京市今（24日）公布，過去24小時內新增21名本土病例，其中包含1名教師與4名學生。北京市官員坦言，目前防疫形勢「嚴峻複雜」，呼籲北京市民近期「非必要不出京」。

綜合中國媒體報導，北京市疾控中心副主任龐星火今天下午在疫情記者會上宣布，自23日下午4時至24日下午4時，北京市新增16例本土確診與5例本土無症狀感染，共新增21例本土病例。其中包含1名在校教師與4名在校學生，都是先前確診者的密切接觸者。

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龐星火表示，自22日以來，北京市累計新增41例武漢肺炎病例，包括朝陽區26例、房山區7例、順義區6例、西城區1例以及通州區1例，初步疫調結果顯示，此波疫情似乎已在北京市內隱匿傳播長達1週，防疫難度較大。

龐星火說，北京市當前防疫形勢「嚴峻複雜」，面臨中國五一假期人潮流動等多重防疫風險，呼籲北京市民近期「非必要不出京」，五一假期建議「就地過節」，減少不必要的聚餐聚會，符合疫苗接種條件者也要盡速接種。

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