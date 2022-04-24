為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    扯！ 美武肺篩檢公司造假結果 花6.6億與當局和解

    美國武漢肺炎篩檢公司Sameday Healt造假數百人的檢測結果，東窗事發後支付2250萬美元（約新台幣6.6億元）的和解金額。Sameday Healt篩檢站示意圖。（路透）

    美國武漢肺炎篩檢公司Sameday Healt造假數百人的檢測結果，東窗事發後支付2250萬美元（約新台幣6.6億元）的和解金額。Sameday Healt篩檢站示意圖。（路透）

    2022/04/24 14:05

    〔即時新聞／綜合報導〕美國加州洛杉磯臨床服務公司Sameday Health，在進行武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）篩檢時竟然造假數百人的檢測結果，東窗事發後公司決定向洛杉磯市政府支付2250萬美元（約新台幣6.6億元）以達成和解。

    《福斯新聞》報導，自從武肺大流行以來，Sameday Health一共在全美開設55個篩檢站，其中16個位於洛杉磯郡，並藉此賺進數千萬美元。不過，該公司在明知無法辦到的情況下，竟向民眾宣傳可在24小時內拿到篩檢結果。

    洛杉磯市檢察官費爾（Mike Feuer）表示，當Sameday Health難以兌現承諾時，便竄改舊的實驗室PDF報告提供給至少500名客戶，其中有些人甚至是篩檢樣本還沒送到實驗室就收到了結果。

    費爾痛斥，Sameday Health的行為可能會讓確診者不知不覺中將武肺傳給他人，或者是未能得到及時的治療。費爾說，他自己也才剛從染疫中康復，知道獲得準確的篩檢結果有多重要，因此必須做出嚴厲的處罰。

    Sameday Health對此坦承，公司於2020年9月成立後，遭遇了需求爆增和人力短缺的混亂局勢，因此未能達到客戶應該得到的服務，目前已改進相關問題並和市府和解，希望未來能繼續為民眾提供協助。

    相關新聞請見︰

    「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    本土是否突破5000例？ 陳時中14：00說明﹙直播﹚
    2022/04/24 13:45

    本土是否突破5000例？ 陳時中14：00說明﹙直播﹚
    中國日增逾2.1萬例 專家：Omicron病死率為流感7-8倍
    2022/04/24 11:33

    中國日增逾2.1萬例 專家：Omicron病死率為流感7-8倍

    第一價值 首發就是非凡 珍稀定錨 創造精彩未來
    還看不到疫情高峰 柯文哲預言：最高每日5萬例、持續100天
    2022/04/24 11:05

    還看不到疫情高峰 柯文哲預言：最高每日5萬例、持續100天
    指3族群是死亡高風險 醫警告：死神快對年長者出手了
    2022/04/24 08:57

    指3族群是死亡高風險 醫警告：死神快對年長者出手了

    選護膝 試試這兩年最火的海樂緹
    國際今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播