扯！ 美武肺篩檢公司造假結果 花6.6億與當局和解

美國武漢肺炎篩檢公司Sameday Healt造假數百人的檢測結果，東窗事發後支付2250萬美元（約新台幣6.6億元）的和解金額。Sameday Healt篩檢站示意圖。（路透）

2022/04/24 14:05

〔即時新聞／綜合報導〕美國加州洛杉磯臨床服務公司Sameday Health，在進行武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）篩檢時竟然造假數百人的檢測結果，東窗事發後公司決定向洛杉磯市政府支付2250萬美元（約新台幣6.6億元）以達成和解。

據《福斯新聞》報導，自從武肺大流行以來，Sameday Health一共在全美開設55個篩檢站，其中16個位於洛杉磯郡，並藉此賺進數千萬美元。不過，該公司在明知無法辦到的情況下，竟向民眾宣傳可在24小時內拿到篩檢結果。

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洛杉磯市檢察官費爾（Mike Feuer）表示，當Sameday Health難以兌現承諾時，便竄改舊的實驗室PDF報告提供給至少500名客戶，其中有些人甚至是篩檢樣本還沒送到實驗室就收到了結果。

費爾痛斥，Sameday Health的行為可能會讓確診者不知不覺中將武肺傳給他人，或者是未能得到及時的治療。費爾說，他自己也才剛從染疫中康復，知道獲得準確的篩檢結果有多重要，因此必須做出嚴厲的處罰。

Sameday Health對此坦承，公司於2020年9月成立後，遭遇了需求爆增和人力短缺的混亂局勢，因此未能達到客戶應該得到的服務，目前已改進相關問題並和市府和解，希望未來能繼續為民眾提供協助。

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