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    軍武百科》英軍第三代主力戰車 「挑戰者2式」擬供波蘭

    英國日前宣布，將砸8億英鎊將148輛「挑戰者2式」升級為「挑戰者3式」，未升級的「挑戰者2式」擬供應給波蘭。（歐新社）

    英國日前宣布，將砸8億英鎊將148輛「挑戰者2式」升級為「挑戰者3式」，未升級的「挑戰者2式」擬供應給波蘭。（歐新社）

    2022/04/24 10:43

    相關連結：

    英國擬供「挑戰者2式」戰車予波蘭 補充其軍援烏克蘭T-72

    〔即時新聞／綜合報導〕「挑戰者2式」戰車（FV4034 Challenger 2）為英國維克斯公司開發的第三代主力戰車，目前在英國陸軍及阿曼陸軍服役，1998年服役至今，計畫將227輛現存的挑戰者2式坦克中的148輛，升級為「挑戰者3式」戰車，未升級的「挑戰者2式」擬提供給波蘭。

    「挑戰者2式」戰車是以「挑戰者1式」戰車重新設計，雖然外觀類似，但兩款戰車的零件僅有3%的共通性，1998年服役，最後一次交付是在2002年，一共生產了約447輛，除了英國陸軍外，阿曼也購買了38輛。

    「挑戰者2式」配備了120毫米L30A1線膛炮，次要武裝為砲塔上裝備的7.62毫米L94A1（EX-34）同軸機槍及7.62毫米L37A2車頂機槍，挑戰者2戰車是世界上第一款具有「獵殺－獵殺」能力的戰車，意味著車長可以在射手射擊時，先一步瞄準好與解算完成的目標資料直接進行射擊，這樣能大大的增加接戰效率，宣稱可以在40秒內射擊完8個目標。

    「挑戰者2式」在2003年第二次伊拉克戰爭表現良好，僅有一輛「挑戰者2式」遭友軍另一輛「挑戰者2式」誤擊造成2死，車輛全毀。

    英國日前宣布，將砸8億英鎊（約新台幣310億）將148輛「挑戰者2式」升級為「挑戰者3式」（Challenger 3），預計2027年英國陸軍就能收到升級完成的挑戰者3式，將至少服役至2035年。

    「挑戰者3式」戰車性能諸元：

    車身長度：8.30公尺

    寬度：3.50公尺

    高度：2.50公尺

    重量：62.5噸

    載員：4人（車長、炮手、裝填手、駕駛員）

    裝甲：Chobham夾層裝甲

    主武器： 120毫米L30A1線膛炮

    副武器： 7.62毫米L94A1（EX-34）同軸機槍×1、7.62毫米L37A2車頂機槍×1

    速度：時速59公里

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