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    武肺居美國2021年第3大死因 前兩大殺手心臟病、癌症

    美國疾病管制暨預防中心公佈數據，武漢肺炎已連續2年高居美國第3大死因，次於心臟病和癌症。圖為美國退伍軍人等待接種武肺疫苗的畫面。（法新社）

    美國疾病管制暨預防中心公佈數據，武漢肺炎已連續2年高居美國第3大死因，次於心臟病和癌症。圖為美國退伍軍人等待接種武肺疫苗的畫面。（法新社）

    2022/04/23 23:35

    〔編譯管淑平／綜合報導〕美國疾病管制暨預防中心（CDC）22日公佈數據，武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）是去年美國第3大死因，次於心臟病和癌症。這也是武肺連續第2年位居美國第3大死因。

    美國有線電視新聞網（CNN）、CNBC網站22日報導，根據CDC公佈的數據，2021年美國有41萬5000多人死於武肺、4萬5000人間接因武肺死亡；前2大死因為心臟病和癌症，各奪走約69萬3000人和60萬4000人的性命；第4大死因是意外事故，造成21萬9000多人死亡。

    去年美國整體死亡率比2020年高約1%，但是武肺死亡率比這場疫情爆發的第1年，還高出20%，2020年美國直接或間接因武肺死亡的人數為38萬4000多人。85歲以上死於武肺的比率高於其他任何年齡層族群，男性死於新冠病毒又比女性多。

    CDC指出，儘管美國在去年初就展開接種武肺疫苗，但是迄今仍有許多人沒打疫苗，到21日為止，美國34%的人未接種完整兩劑，約23%的人一劑都未接種；此外，去年席捲美國的武肺Delta變種病毒株，也造成比較早期病毒株更多的重症病例。

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