人贓俱獲！德州海鮮餐廳 暗藏400條非法魚翅

德州的漁獵執法單位日前在臨檢聖安東尼奧的一家海鮮餐廳時，意外發現了餐廳內暗藏400條魚翅，在德州販售魚翅屬於違法行為，已向業者扣押這批非法魚翅做為偵辦案件證據。（圖取自Texas Game Wardens臉書）

2022/04/23 22:22

〔即時新聞／綜合報導〕日前美國德克薩斯州的漁獵執法單位（Texas Game Wardens），在臨檢聖安東尼奧的一家海鮮餐廳時，意外發現了餐廳內暗藏400條魚翅，在德州販售魚翅屬於違法行為，對此除了向業者扣押這批非法魚翅，也將其移交致地方檢察官來偵辦，調查背後是否集團參與其中。

據《CNN》報導，德州漁獵執法人員溫特斯（Kevin Winters）與同事2人，於13日（三）到聖安東尼奧的一家海鮮餐廳進行臨檢，過程中因隨行的警犬在冷凍櫃前嗅出不對勁、並反應給他們看，才讓他們發現餐廳業者在冷凍櫃裡，非法暗藏了381條完整魚翅和29.2磅冷凍魚翅，在德州持有或販售魚翅均屬於違法行為，當場人贓俱獲，同時查扣這批非法魚翅帶回執法單位，等候地方檢察官偵辦。

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事後溫特斯表示，「只要還有人對魚翅有需求，非法捕抓與貿易仍會存在」這批被扣押的魚翅中，有不少是來自生活在墨西哥灣的黑邊鰭真鯊，有些則因為已被完全去皮、準備做成料理，讓他們無法完全辨別魚翅出自哪些鯊魚身上。

德州於2016年加入「禁止魚翅貿易」的行列，成為美國第10個禁止相關買賣出現的州，凡是運送、持有、買賣魚翅都屬違法，儘管如此，根據海洋保護非營利組織（Oceana）指出，全球每年仍有約7000萬條鯊魚，被漁夫捕抓後活生生割掉魚翅、再丟回海裡痛苦死去，如何打擊這些非法貿易，是世界各國保衛鯊魚生態最嚴峻的挑戰。

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