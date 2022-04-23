嫌打球聲吵小孩念書 中國狼性大媽揪女兒手撕籃球場

中國揚州一名住戶嫌家附近籃球場打球聲音吵到小孩讀書，氣到手撕球場地皮。（翻攝微博）

2022/04/23 12:41

〔即時新聞／綜合報導〕中國江蘇一名女住戶嫌住家附近籃球場打球聲音太吵，打擾小孩讀書，到球場找人理論，打籃球者不願馬上離去，住戶惱怒之下竟然開始手撕籃球場地皮，還叫小孩一起來破壞場地。

綜合中媒報導，事發於21日中國江蘇揚州，一名女住戶帶著小孩撕破籃球場地皮的畫面引發討論；原來，這名女住戶認為住家附近籃球場打球聲音太吵，跑到球場找人理論，正在打球的幾名男子向她承諾，天黑就離開，不會擾民。

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這名婦人聞言暴怒，遂把女兒叫出來，眾目睽睽之下，帶著女兒一起手撕籃球場地皮趕人，誇張行徑全被目擊者錄下，在網路上引發討論。在場男子報警處理，當地警方介入此案，對女住戶進行口頭宣導，並居中協調賠償公共設施損壞事宜。

當地村莊一名工作人員則表示，因為籃球場規劃不佳，距離住宅區只有2公尺左右，未來將重新規劃。

究竟是最差的身教還是忍無可忍的最佳示範？中國網友各執一詞，挺住戶者認為，「自己的權益只有自己去維護，協調不了就用自己的辦法解決。忍氣吞聲沒有用，沒有人會同情你沒有安靜的休息環境，也沒有人會同情你孩子的學習生活環境是不是混亂」。

不挺住戶者則認為，「這樣子只會禍害了自己的孩子。她是覺得為了孩子好，給孩子創造一切可以有利於他的條件，哪怕是破壞公物」、「孟母三遷不是孟母一拆或一掘墓」。

中國揚州一名住戶嫌家附近籃球場打球聲音吵到小孩讀書，氣到手撕球場地皮。（翻攝微博）

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