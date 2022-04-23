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    白宮高層訪索羅門 告誡北京建軍事設施美將回應

    2022/04/23 02:00

    〔中央社〕索羅門群島與中國簽訂安全協議，引發外界高度憂慮。白宮印太事務協調官康貝爾今天率團訪問索國，當面告誡索國總理，若中國在當地永久駐軍或興建軍事設施，美國將做出回應。

    中國政府19日宣布與索羅門簽署安全協議，美國、澳洲等國擔憂北京可能因此在南太平洋獲得軍事立足點，衝擊印太區域安全穩定。

    康貝爾（Kurt Campbell）今天率領國務院亞太助卿康達（Daniel Kritenbrink）、印太司令部副司令斯卡倫卡（Stephen Sklenka）、國際開發總署（USAID）亞洲地區代理資深副助理署長哈特（Craig Hart）等高層官員訪問索國，關切索中協議。

    白宮指出，康貝爾等人與索國總理蘇嘉瓦瑞（Manasseh Sogavare）及20多位內閣、資深官員進行近90分鐘會談。索方人員表示，協議範圍僅涉國內事務；但美方反駁指出，協議有潛在區域安全影響，包括對美國及其盟友夥伴，並就協議目的、範圍與透明度明確點出美方關切領域。

    根據白宮發布的會議摘要，美方雖在會上表示，尊重各國有權為人民最大利益做出主權決定，但訪問團仍告誡蘇嘉瓦瑞，若任一方採取作為，在索國設置事實上（de facto）永久駐軍據點、軍力投射能力或軍事設施，美國將高度關切並做出「相應回應」。

    摘要指出，蘇嘉瓦瑞向美方表證，不會有軍事基地、長期駐軍或軍力投射能力，但美方強調，未來會與區域夥伴緊密協商，關注後續發展。

    摘要表示，在這個關鍵時刻，美索同意啟動高階戰略對話，以強化溝通、處理共同關切議題，以及促進實務進展；美國方面將由白宮與國務院共同主持對話。

    除安全議題外，根據摘要，康貝爾等人也在會中清點美索關係重點優先事項，並說明美方計劃如何協助提升索國人民福祉，包括加速在索國設立美國使館、推進清除索國境內未爆彈的合作、派遣美軍「仁慈號」（USNS Mercy）醫療艦執行公衛任務、提供更多疫苗等。（編輯：徐睿承）1110423

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