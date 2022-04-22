為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    烏克蘭軍用運輸機傳墜毀 釀1死2傷

    烏克蘭運輸機技術飛行中墜毀，釀成1死2傷的悲劇。圖為同型機，非當事飛機。（歐新社）

    烏克蘭運輸機技術飛行中墜毀，釀成1死2傷的悲劇。圖為同型機，非當事飛機。（歐新社）

    2022/04/22 18:57

    〔即時新聞／綜合報導〕烏克蘭官媒指出，一架烏克蘭運輸機今（22日）在烏克蘭札波羅熱（Zaporizhzhia）的技術飛行中墜毀，已知1死2傷。

    根據烏克蘭國家通訊社報導，札波羅熱地區管理局表示，一架烏克蘭AN-26運輸機在烏克蘭南部札波羅熱地區的技術飛行中墜毀，造成1人死亡、2人受傷。

    根據初步消息，該運輸機是因撞到電線桿，引擎起火燃燒，目前消息仍在確認中，機組人員人數以及事故原因也在釐清中。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    還能再撐兩週！ 烏軍死守馬立波鋼鐵廠：要打到彈盡糧絕
    2022/04/22 18:28

    還能再撐兩週！ 烏軍死守馬立波鋼鐵廠：要打到彈盡糧絕
    內情不單純？俄國防部研究大樓起火 至少5死30傷
    2022/04/22 06:07

    內情不單純？俄國防部研究大樓起火 至少5死30傷

    購物天后搶買見證　掀演藝圈代言內鬨
    一團火球！ 烏軍擊落Su-34戰機 2俄羅斯飛行員急跳傘
    2022/04/22 00:51

    一團火球！ 烏軍擊落Su-34戰機 2俄羅斯飛行員急跳傘
    俄羅斯交通部長：78架俄飛機在國外被扣押
    2022/03/23 08:08

    俄羅斯交通部長：78架俄飛機在國外被扣押

    許富凱寵媽一流 送CITIZEN一起偽出國賞櫻
    烏克蘭再捎捷報！軍方稱單日擊落俄軍2戰機、1直升機
    2022/03/16 16:49

    烏克蘭再捎捷報！軍方稱單日擊落俄軍2戰機、1直升機
    國際今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播