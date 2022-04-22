烏克蘭軍用運輸機傳墜毀 釀1死2傷
2022/04/22 18:57
〔即時新聞／綜合報導〕烏克蘭官媒指出，一架烏克蘭運輸機今（22日）在烏克蘭札波羅熱（Zaporizhzhia）的技術飛行中墜毀，已知1死2傷。
根據烏克蘭國家通訊社報導，札波羅熱地區管理局表示，一架烏克蘭AN-26運輸機在烏克蘭南部札波羅熱地區的技術飛行中墜毀，造成1人死亡、2人受傷。
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根據初步消息，該運輸機是因撞到電線桿，引擎起火燃燒，目前消息仍在確認中，機組人員人數以及事故原因也在釐清中。
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〔即時新聞／綜合報導〕烏克蘭官媒指出，一架烏克蘭運輸機今（22日）在烏克蘭札波羅熱（Zaporizhzhia）的技術飛行中墜毀，已知1死2傷。
根據烏克蘭國家通訊社報導，札波羅熱地區管理局表示，一架烏克蘭AN-26運輸機在烏克蘭南部札波羅熱地區的技術飛行中墜毀，造成1人死亡、2人受傷。
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根據初步消息，該運輸機是因撞到電線桿，引擎起火燃燒，目前消息仍在確認中，機組人員人數以及事故原因也在釐清中。