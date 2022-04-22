怕嚇壞遊客！德國動物園為一隻叫「普廷」的豬重新命名

德國一隻原本叫「普廷」的野豬，近來獲得了新名字「艾伯霍弗」。（路透）

2022/04/22 16:19

〔編譯孫宇青／綜合報導〕俄羅斯總統普廷下令揮軍入侵烏克蘭後，淪為國際間的不受歡迎人物。《路透》20日報導，德國一間野生動物園考量到遊客觀感，決定為一隻名叫「普廷」的野豬重新取一個德國名字，最後改名為艾伯霍弗（Eberhofer）。

據報導，這間位於巴伐利亞州梅爾邁塞爾鎮（Mehlmeisel）外的野生動物園負責人艾卡德．密奇許（Eckard Mickish）表示，這隻野豬本身是俄國純種野豬培育而成，所以3年前入園時，他以俄國總統普廷之名為牠命名。他表示，「普廷」的體重將近200公斤，是德國常見野豬的3倍左右。

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然而，當密奇許近來為遊客逐一介紹野豬而提及「普廷」時，想到正在進行中的烏俄戰爭，他總會感到背脊發涼。況且，烏克蘭遊客會有什麼感受，也令他十分在意。

因此，密奇許很快便決定，沒有任何一隻豬應該被叫做「普廷」。動物園方面很快就在社群平台上公開徵求新名字，而在2700條建議中，巴伐利亞本地一本暢銷書中一位警察的名字「艾伯霍弗」雀屏中選。

園方慎重舉行了重新命名儀式，還準備了杏仁膏，以及裝飾著5隻微笑粉紅色小豬的餅乾蛋糕等甜點。

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