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    反防疫「武肺是感冒」出名 日怪咖黨魁涉交往14歲少女致懷孕產子

    日本國民主權黨黨魁平塚正幸（棕色外套者）宣稱武肺只是小感冒，提倡反疫苗、反口罩理念。宣傳車標語為「疫苗危險」。（翻攝IG）

    日本國民主權黨黨魁平塚正幸（棕色外套者）宣稱武肺只是小感冒，提倡反疫苗、反口罩理念。宣傳車標語為「疫苗危險」。（翻攝IG）

    2022/04/22 15:07

    〔即時新聞／綜合報導〕日本武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情幾度嚴峻，日本國民主權黨黨魁平塚正幸大唱防疫反調，宣稱武肺只是小感冒，一度發起不戴口罩搭乘山手線活動，引發爭議。如今他再度躍上新聞版面，原因是涉嫌使14歲少女懷孕產子，目前警方正著手調查此案。

    根據日媒《FLASH》報導，40歲的平塚正幸在2020年7月參選東京都知事，以「武肺只是流行性感冒」的反防疫理念出名，甚至每週都在澀谷街頭舉行群聚抗議活動，提倡反疫苗、反口罩理念。平塚正幸最終得票率僅0.15%，如今轉戰Youtube持續自己的反防疫「傳教」，2020年12月23日曾因為在日本醫師會館舉行抗議活動，不服警方規勸撤離，被依現行犯身分逮捕。

    2021年12月26日，平塚正幸傳出自家遭警方搜索消息，他還在推特上向信徒喊話，「請大家相信我，我沒有做什麼壞事，我說的都是實話」。國會關係人士爆料，平塚正幸遭搜索的原因是涉嫌與當時14歲的少女交往並發生性關係，使對方懷孕產子。

    「搜索的前幾日，平塚正幸在社群網站公告小孩出生的消息，孩子的母親當時還是國中生，平塚正幸涉嫌違反《兒童福祉法》和《東京都青少年健全育成條例》」，知情人士指出，這名女孩是前地方議員A的女兒，A妻是國民主權黨的熱衷支持者，帶女兒參加該黨2020年9月的葛飾區煙火大會，女孩因此與平塚正幸結識並展開交往。

    交往數月後，女孩懷孕，A勃然大怒。日媒致電A求證，A方面由委任律師回應，承認女兒因平塚正幸懷孕產子，也表示正在考慮提告，目前無法透露更詳細資訊。

    日媒又致電國民主權黨辦公室查證，平塚正幸本人表示，會配合警方調查，沒辦法對媒體回應，並反咬A對他進行不實指控，考慮採取法律行動維護名譽；被問及是否讓A的女兒懷孕產子，平塚正幸表示，「我不知道孩子的父親是誰，而且我連小孩都沒見過」。

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    平塚正幸曾在IG公告小孩出生的消息。（翻攝IG）

    平塚正幸曾在IG公告小孩出生的消息。（翻攝IG）

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