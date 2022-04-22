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    俄烏戰會持續多久？謝金河稱關鍵在盧布比預期強勁

    圖為俄羅斯盧布鈔票。（彭博資料照）

    圖為俄羅斯盧布鈔票。（彭博資料照）

    2022/04/22 08:24

    〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯軍事進犯烏克蘭，已經進入消耗戰，財信傳媒董事長謝金河表示，多數人分析這場戰局，是把焦點放在戰場上，但如果以經濟角度觀之，俄羅斯的股匯市也會是重要指標，尤其是盧布的走向。

    謝金河表示，戰爭之前盧布約68兌1美元，戰爭一開打，俄羅斯股市率先休市，在歐美國家對俄國展開經濟制裁的那一刻，盧布最低跌到157兌1美元。謝金河認為，美國對俄國經濟制裁中，最有威力的是國際通滙機制SWIFT，另外也包括石油，天然氣禁運，同時涷結俄羅斯寡頭大亨資產，可說是招招致命。

    理論上俄國經濟就此將一蹶不振，但盧布卻幾乎回到戰爭前的價位，比預期還強勁，謝金河表示，原因在於俄羅斯央行女總裁對總統普廷獻策，要求全世界的國家必須使用盧布來買石油及天然氣，甚至可能擴及農產品及稀有金屬，同時以盧布的回升幅度來看，對俄能源策略和美國不同調的至少有三個大咖，分別是中國、印度和德國。

    謝金河推測，「俄烏之戰會持續多久？只要看盧布的走勢就可略知一二」，假如盧布強勢，那代表俄國拿石油和天然氣換資金的力道仍強，戰爭可能會持續很久，接下來的問題在於看美國如何出牌。

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