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    因LGBT法案槓上佛州議會 迪士尼將被拔除自治區特權

    迪士尼因LGBT法案槓上佛州政府。（法新社）

    迪士尼因LGBT法案槓上佛州政府。（法新社）

    2022/04/22 11:02

    〔即時新聞／綜合報導〕美國近年政治立場分裂嚴重，如今更上升到商業巨擘和州政府層級。迪士尼因反對佛羅里達州政府的性別平等政策，遭州議會表決通過取消該公司長年以來在佛州特許區的自治權。

    綜合外媒報導，聞名全球的奧蘭多迪士尼世界度假區坐落於「蘆葦溪改良區」（Reedy Creek Improvement District），這是由佛州與華特迪士尼公司在1967年達成協議所設立，賦予迪士尼在該區治理特權，可自行收稅、建設道路、供應水電和設置各種安全、行政機構等。

    不過這項特權即將遭到取消，原因是佛州日前通過共和黨主導的一項法案，禁止低年級學生在課堂中討論有關性取向與性別認同的話題，正式名稱為《家長教育權利法》（Parental Rights in Education），俗稱「別談同性戀」法（Don't Say Gay）。支持者表示，此法可保護兒童免於接觸不當年齡內容；LGBT（同性戀、雙性戀與跨性別族群）社群和進步界人士則擔憂，此法會使年輕的LGBT族群受到孤立和歧視。

    迪士尼原先對法案不做表態，但在受到員工反對該法的壓力下改變立場，承諾會推動廢除、對抗全美類似的法案。

    此舉以共和黨為首的佛州議會大為光火，提案取消迪士尼在蘆葦溪改良區的自治權，法案已接連在參、眾院通過。州長德桑蒂斯（Ron DeSantis）已經表明，只要投票通過就會簽署法案，屆時迪士尼的特權將在2023年1月1日失效。

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