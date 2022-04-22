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    日本首相與紐總理會談 兩國將商議擴大防禦合作

    2022/04/22 02:45

    〔中央社〕日本首相岸田文雄與紐西蘭總理阿爾登今天在東京會談。雙方會後宣布，將商議擴大防禦和安全合作等議題，包括情報分享在內；兩國同時也就區域挑戰提出警告，隱隱劍指北京。

    阿爾登（Jacinda Ardern）為鞏固聯盟、強化疫情後的貿易而展開亞洲行，東京為其中一站。

    綜合法新社與共同社報導，日紐在聯合聲明中，重申針對多項議題的共同既定立場，包括兩國共同反對俄羅斯侵略烏克蘭，以及對區域威脅表示關切。

    岸田在與阿爾登會談後告訴記者：「試圖以武力改變現狀的行為永遠不能被容忍。」

    岸田表示：「日本與紐西蘭強烈反對在任何區域的這類企圖，包括在東海與南海。」但他與阿爾登皆未直接點名北京。

    岸田還說，「我們就加強兩國戰略夥伴關係以及產生具體成果，進行了坦率討論」，並宣布兩國決定「開始商談安全與防禦領域的協議」。

    雙方在聯合聲明中，示警「日紐共享的基本價值與原則面臨的挑戰加劇」，同時重申對「自由開放印太地區」的承諾。

    兩國也決定啟動「情報保護協定」締結談判，以使交換機密訊息成為可能。

    紐西蘭與澳洲、美國、英國、加拿大共同組成情報分享組織「五眼聯盟」（Five Eyes），日本非其中一員。

    但日本為抗衡中國，已致力強化與其他聯盟的關係，包括與美國、印度、澳洲進行「四方安全對話」（Quad）。Quad預計下月在日本召開峰會。1110422

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