謠言終結站》布查慘案烏克蘭自己製造？ 俄媒扭曲原始貼文

薩芙奇欽的臉書貼文遭網友誤解成了「布查的死人詐屍,自拍證明自己還活著」,查核中心釐清真相。(圖取自臉書_Nastia Savchyshyn)

2022/04/21 23:59

〔即時新聞/綜合報導〕近日通訊軟體、社群平台流傳「烏克蘭的布查慘案,竟然是烏克蘭自己製造的」、「布查的死人詐屍」相關圖片與影片,對此,「TFC台灣事實查核中心」查證發現,此謠言扭曲原始文章內容,因此傳言為「錯誤」訊息。

「TFC台灣事實查核中心」20日發布的「事實查核報告」指出,4月10日起通訊軟體與社群平台流傳傳言「布查的死人詐屍」,並附加一段1分鐘左右的影片搭配旁白字幕指稱,「烏克蘭女子阿納斯塔西婭.薩夫基辛在社交媒體上刊文,並通過發布自拍照的方式表明自己真的還活著…根据阿納斯塔西婭透露,之前她加入到了一場虛假宣活動之中,這場活動就是所謂的"布查屠殺"事件,該宣傳旨在指控"俄軍屠殺"布查鎮的平民,阿納斯塔西婭在這場宣傳行動中扮演了一具尸體…」。

對此,TFC台灣事實查核中心以圖搜圖找到「布查屠殺造假」的相關影片與俄文報導,最早於4月6日的俄羅斯國營媒體《Новости Первого канала》報導,簡體中文版的傳言則是從4月6日、7日起,就流傳於中國微博、搜狐網站,4月9日起出現YouTube簡體字版,影片流入台灣社群平台和通訊軟體。

此外,TFC台灣事實查核中心透過以圖搜圖,加上關鍵字搜尋找到了發布網傳兩張照片的臉書帳號,該帳號為娜塔莉亞.薩芙奇欽(Nastia Savchyshyn)的個人帳號,她於4月4日發布這兩張照片的臉書貼文說,「你好,世界。我的名字是Nastia,我是烏克蘭人。我的照片在左邊,而右邊的照片也可能是我,可能是我們任何一個人。只因為我們是烏克蘭人而會被俄羅斯人強暴、殺害」。

TFC台灣事實查核中心透過社群平台,傳訊向薩芙奇欽求證,她回應說,烏克蘭人為表達對死傷平民的同情與憤慨,會同時發布自己照片與罹難者照片,並寫上「這兩張都可能都是我的照片(“It could be both my photos”)」來響應社群活動,不料在轉發時遭到其他網友誤解,臉友在轉述過程,加註非她所寫的文句。

因此,查核中心認定此傳言為「錯誤」訊息。

