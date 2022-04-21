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    謠言終結站》布查慘案烏克蘭自己製造？ 俄媒扭曲原始貼文

    薩芙奇欽的臉書貼文遭網友誤解成了「布查的死人詐屍，自拍證明自己還活著」，查核中心釐清真相。（圖取自臉書_Nastia Savchyshyn）

    薩芙奇欽的臉書貼文遭網友誤解成了「布查的死人詐屍，自拍證明自己還活著」，查核中心釐清真相。（圖取自臉書_Nastia Savchyshyn）

    2022/04/21 23:59

    〔即時新聞／綜合報導〕近日通訊軟體、社群平台流傳「烏克蘭的布查慘案，竟然是烏克蘭自己製造的」、「布查的死人詐屍」相關圖片與影片，對此，「TFC台灣事實查核中心」查證發現，此謠言扭曲原始文章內容，因此傳言為「錯誤」訊息。

    「TFC台灣事實查核中心」20日發布的「事實查核報告」指出，4月10日起通訊軟體與社群平台流傳傳言「布查的死人詐屍」，並附加一段1分鐘左右的影片搭配旁白字幕指稱，「烏克蘭女子阿納斯塔西婭．薩夫基辛在社交媒體上刊文，並通過發布自拍照的方式表明自己真的還活著…根据阿納斯塔西婭透露，之前她加入到了一場虛假宣活動之中，這場活動就是所謂的"布查屠殺"事件，該宣傳旨在指控"俄軍屠殺"布查鎮的平民，阿納斯塔西婭在這場宣傳行動中扮演了一具尸體…」。

    對此，TFC台灣事實查核中心以圖搜圖找到「布查屠殺造假」的相關影片與俄文報導，最早於4月6日的俄羅斯國營媒體《Новости Первого канала》報導，簡體中文版的傳言則是從4月6日、7日起，就流傳於中國微博、搜狐網站，4月9日起出現YouTube簡體字版，影片流入台灣社群平台和通訊軟體。

    此外，TFC台灣事實查核中心透過以圖搜圖，加上關鍵字搜尋找到了發布網傳兩張照片的臉書帳號，該帳號為娜塔莉亞．薩芙奇欽（Nastia Savchyshyn）的個人帳號，她於4月4日發布這兩張照片的臉書貼文說，「你好，世界。我的名字是Nastia，我是烏克蘭人。我的照片在左邊，而右邊的照片也可能是我，可能是我們任何一個人。只因為我們是烏克蘭人而會被俄羅斯人強暴、殺害」。

    TFC台灣事實查核中心透過社群平台，傳訊向薩芙奇欽求證，她回應說，烏克蘭人為表達對死傷平民的同情與憤慨，會同時發布自己照片與罹難者照片，並寫上「這兩張都可能都是我的照片（“It could be both my photos”）」來響應社群活動，不料在轉發時遭到其他網友誤解，臉友在轉述過程，加註非她所寫的文句。

    因此，查核中心認定此傳言為「錯誤」訊息。

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