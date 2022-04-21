澤倫斯基：俄軍藉新一波攻擊「餵養」國家官宣機器

烏克蘭總統澤倫斯基（見圖）稍早指出，俄軍目前並未放棄發起新一波的大規模攻擊，如此一來才能「餵養」國家官宣機器，提供政府素材來進行宣傳。（資料照，美聯社）

2022/04/21 17:05

〔即時新聞／綜合報導〕俄軍目前正在烏東地區進行頓巴斯戰役（The Battle for the Donbas）。而稍早烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）也透露，俄軍目前並未放棄發起新一波的大規模攻擊，如此一來才能「餵養」國家官宣機器，提供政府素材來進行宣傳。

綜合外媒報導，澤倫斯基稍早透過影片控訴普廷，繼續讓俄國軍隊在頓巴斯推進，這是一種監督他國的恐怖主義行為；目前烏東、烏南的戰情可能仍相當嚴峻，俄國佔領者尚未放棄打勝仗的意圖，未來恐發起新一波大型的攻擊行動，並藉由此舉，讓官宣機器得到「餵養素材。」

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澤倫斯基表示，當俄軍找出所有作戰的關鍵地區，並實行計劃後，俄國將尋求機會來金援其軍事機器，未來西方計劃針對俄國能源公司、銀行部門、進入口運作及運輸等層面，祭出限制，下一步也必須包含禁運俄國石油，並全面禁止提供其石油產品。

澤倫斯基強調，他們正在確保「所有」支持這場不光彩戰爭的俄國公僕，將得到來自民主國家以制裁作為合理回應的舉動。

澤倫斯基也重申，俄羅斯必須被視為是資助恐怖主義的國家；而俄國軍隊則必須被視為是恐怖組織。

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