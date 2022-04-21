為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    澤倫斯基：俄軍藉新一波攻擊「餵養」國家官宣機器

    烏克蘭總統澤倫斯基（見圖）稍早指出，俄軍目前並未放棄發起新一波的大規模攻擊，如此一來才能「餵養」國家官宣機器，提供政府素材來進行宣傳。（資料照，美聯社）

    烏克蘭總統澤倫斯基（見圖）稍早指出，俄軍目前並未放棄發起新一波的大規模攻擊，如此一來才能「餵養」國家官宣機器，提供政府素材來進行宣傳。（資料照，美聯社）

    2022/04/21 17:05

    〔即時新聞／綜合報導〕俄軍目前正在烏東地區進行頓巴斯戰役（The Battle for the Donbas）。而稍早烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）也透露，俄軍目前並未放棄發起新一波的大規模攻擊，如此一來才能「餵養」國家官宣機器，提供政府素材來進行宣傳。

    綜合外媒報導，澤倫斯基稍早透過影片控訴普廷，繼續讓俄國軍隊在頓巴斯推進，這是一種監督他國的恐怖主義行為；目前烏東、烏南的戰情可能仍相當嚴峻，俄國佔領者尚未放棄打勝仗的意圖，未來恐發起新一波大型的攻擊行動，並藉由此舉，讓官宣機器得到「餵養素材。」

    澤倫斯基表示，當俄軍找出所有作戰的關鍵地區，並實行計劃後，俄國將尋求機會來金援其軍事機器，未來西方計劃針對俄國能源公司、銀行部門、進入口運作及運輸等層面，祭出限制，下一步也必須包含禁運俄國石油，並全面禁止提供其石油產品。

    澤倫斯基強調，他們正在確保「所有」支持這場不光彩戰爭的俄國公僕，將得到來自民主國家以制裁作為合理回應的舉動。

    澤倫斯基也重申，俄羅斯必須被視為是資助恐怖主義的國家；而俄國軍隊則必須被視為是恐怖組織。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    證實「勝利日」關鍵時間點？烏克蘭遭俄軍佔領區出現「勝利旗」
    2022/04/21 14:27

    證實「勝利日」關鍵時間點？烏克蘭遭俄軍佔領區出現「勝利旗」
    俄軍佔領車諾比核電廠「自掘墳墓」 員工憶被挾持的那段日子
    2022/04/21 14:21

    俄軍佔領車諾比核電廠「自掘墳墓」 員工憶被挾持的那段日子

    京站響應世界地球日 多重厚禮大方送

    派萬人部隊助俄！ 車臣傀儡總統：馬立波今天就會陷落
    2022/04/21 14:01

    派萬人部隊助俄！ 車臣傀儡總統：馬立波今天就會陷落
    開始清算？ 烏親俄代理人遭俄羅斯安全局關押
    2022/04/21 13:42

    開始清算？ 烏親俄代理人遭俄羅斯安全局關押

    「誠實時代」來臨 揭露第一品牌的業績秘密
    盧甘斯克州州長：州內80％領土已遭俄軍控制
    2022/04/21 13:24

    盧甘斯克州州長：州內80％領土已遭俄軍控制
    國際今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播