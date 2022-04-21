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    Netflix痛失20萬訂戶股價暴跌25％ 馬斯克補刀：變難看

    馬斯克砲轟Netflix變難看。（路透）

    馬斯克砲轟Netflix變難看。（路透）

    2022/04/21 00:27

    〔即時新聞／綜合報導〕串流影音平台Netflix於19日盤後公布報告，顯示今年第1季訂戶數流失20萬人，是十多年來首次訂閱付費人數下降，同時也警告未來困難會加劇，促使盤後股價暴跌逾25％。對此，特斯拉（Tesla）執行長、現全球首富馬斯克則在推特上指稱Netflix變得難看。

    Netflix指出，受到全球通貨膨脹、烏俄戰爭，以及如Disney+等其他影音串流平台問世，市場競爭激烈影響，Netflix十多年來用戶首度成現負成長，未來恐怕會有更多用戶離開這個平台，一改疫情期間風光的業績。

    馬斯克對此則在推特上說，「覺醒心靈病毒（The woke mind virus）讓Netflix讓變難看（unwatchable）。」一名網友隨後說，「覺醒心靈病毒是對文明最大的威脅」，馬斯克則回應「是的。」

    許多網友對馬斯克的評論表示讚賞，甚至希望他能在接手推特後也將Netflix接管。

    Netflix新推出上野樹里和齋藤工演出的日劇《檜山健太郎懷孕了》（He's Expecting），內容是一名事業成功的廣告主管原本一切春風得意，卻突然成了「孕夫」，不得不開始面對社會上各種他從未想過的不公待遇。有些觀眾批評，這齣劇講的是關於「覺醒」，關機不想看。

    馬斯克在推特留言砲轟Netflix變難看。（圖取自推特）

    馬斯克在推特留言砲轟Netflix變難看。（圖取自推特）

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