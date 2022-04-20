美不直接投入烏俄戰爭 法國智庫：保留軍力捍衛台灣

中國國家主席習近平正面臨中國國內疫情反撲、經濟受創、極端措施令人民怨聲載道等困境，法國前海軍潛艦艦長奧德林認為，「習近平需要轉移焦點。他打出民族主義牌，加強對台灣的行動」。（美聯社資料照）

2022/04/20 20:12

〔中央社〕美國國會代表團訪台，台海問題再引發法國熱議；日本前首相安倍晉三投書法媒，籲美國明確宣示捍衛台灣。法智庫研究員認為，美國不直接投入烏俄戰爭，是為保留軍力捍衛台灣。

自俄羅斯進犯烏克蘭後，法國各界更加關注台海議題。美國資深國會代表團日前訪台，背後象徵與台美中議題再次引起法國政學界熱議。

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費加洛報（Le Figaro）19日刊登智庫湯瑪斯摩爾研究院（Institut Thomas More）研究員、法國前海軍潛艦艦長奧德林（Hugues Eudeline）以「美國為台灣保留戰力」為標題投書，分析美國的台海與烏俄戰略。

奧德林：中國進犯台灣已迫在眉睫

奧德林指出，美國不願直接投入烏克蘭戰役的原因，就是一國「永遠不可能同時投入兩場戰爭，而中國進犯台灣已迫在眉睫」，台灣國防部長與美國印太司令阿基里諾（John C. Aquilino）近日都有相似發言。

奧德林表示，中國迫切需要印太海域進行貿易，而台灣便是海上最重要的島嶼。中國對台灣近日更頻繁的文攻武嚇其實也回應了政治需求。因中國4月起疫情反撲，經濟受創、極端措施令人民怨聲載道。

「習近平需要轉移焦點。他打出民族主義牌，加強對台灣的行動，然而效果卻因烏克蘭戰爭所帶來的教訓而大打折扣。教訓顯露出俄軍在攻打烏克蘭時，仍遇到困難。」

奧德林指出，沒有直接投入烏克蘭衝突，讓美國完全有能力得以向台灣提供重要協助。因此奧德林認為，美國總統拜登拒絕直接參與烏克蘭戰役，是向習近平釋放清楚訊息：不要攻擊台灣。

籲美明確宣示捍衛台灣 安倍晉三投書世界報

另一方面，世界報（Le Monde）18日刊登日本前首相安倍晉三的投書，他在文中力挺台灣，呼籲美國應明確宣示當中國入侵時將捍衛台灣。

安倍晉三表示，美國在俄國入侵烏克蘭之初便表明，不會出兵協助烏國抗俄，但美國因「台灣關係法」而採取戰略模糊立場，始終未表明若台灣遭到攻擊是否會防衛台灣。

中國過去與美國武力相差懸殊不敢輕舉妄動，但在北京軍力倍增之際，這樣的模糊戰略會使得印太地區的現況更加不穩定，更會讓中國低估美國決心，讓台灣政府產生不必要的擔憂。

安倍晉三指出，由於大環境已改變，美國必須有一個明確、沒有模糊地帶的宣示，讓各界確知，「在面對中國入侵企圖時，美國是否會防衛台灣」。

安倍晉三表示，過去出任首相期間，會見中國國家主席習近平時，「必會讓他明確知道不該低估日本捍衛尖閣諸島（台灣稱釣魚台列嶼）的決心。烏克蘭悲劇教導我們慘痛的一課，就是不應該再有一絲質疑我們面對台灣，以及捍衛自由、民主、人權與法治決心的可能性」。

法國前總理：台灣議題是未來的挑戰

法國前總理哈發林（Jean-Pierre Raffarin）昨天接受「民意報」（L’Opinion）專訪時也被問及台海問題以及安倍晉三的投書發言。

記者詢問，美國國會代表團日前訪台，對台海情勢有何影響。哈發林表示，美中關係緊張，冷戰正轉變為「熱戰」，「因為台灣議題還在，未來也還會在，這是兩方都堅守的議題，情勢非常危險」。

哈發林指出：「安倍晉三投書提到的情況非常令人憂心。台灣是中國表明準備為此開戰的唯一議題，美國也嚴陣以待，目前情勢升級是很危險的... 台灣議題會是未來的挑戰。」

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