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    香港民主派DJ遭判刑40個月 為煽動叛亂案件創先例

    香港民主派DJ譚得志20日遭判刑40個月。圖為譚得去年3月初因被控觸犯香港國安法準備上囚車前往法庭。（路透）

    香港民主派DJ譚得志20日遭判刑40個月。圖為譚得去年3月初因被控觸犯香港國安法準備上囚車前往法庭。（路透）

    2022/04/20 20:03

    〔編譯張沛元／綜合報導〕香港電台主持人、人民力量黨副主席譚得志（藝名：快必）20日被因發表煽動性言論而被以港英時代的一項法律判刑40個月。隨著北京當局以其威權形象改造香港，譚得志遭定罪與判刑將為其他類似案件創先例。

    煽動叛亂罪是香港殖民時代的一項鮮少使用的法律，2019年香港爆發大規模民主抗爭、當局為鎮壓異議人士而死灰復燃；譚案是自1997年香港主權移交中國以來，煽動叛亂案被告堅稱無罪並接受完整審判的首例；此前的2起煽動叛亂案皆以被告認罪收場。

    法官陳廣池（Stanley Chan）在宣判時指出，譚得志因為在2020年港版國安法實施後繼續犯行，以致其犯罪情節更為嚴重；法官還稱譚得志是「胡亂咒罵的50歲粗人」，目的在於取得高薪的香港立法會席次。

    譚得志在宣判後被帶離法停時高喊「長命百歲，媽媽，等我」，並透過臉書表示將會上訴，稱其遭定罪已影響香港人的言論自由。除了被判刑40個月，譚得志還涉及另一起國安相關案件，且在該案中被拒絕保釋。

    譚得志是香港線上談話秀主持人，力挺香港民主與使用粗鄙言詞批評港府，是民主抗爭活動的老面孔，也經常在街頭發表政治演說；檢方指控譚得志以知名抗爭口號「光復香港，時代革命」來煽動仇恨港府、咒罵港警，以及不斷高喊「打倒共產黨」。

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