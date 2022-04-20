意外？不意外？中國東航空難初步調查 各方面均「未見異常」

中國民航局公布東航空難事故調查初步報告。圖為失事班機殘骸。（美聯社）

2022/04/20 20:28

〔即時新聞／綜合報導〕中國東方航空MU5735班機上月21日墜毀於中國廣西，中國民航局今（20日）公布初步調查報告。報告指出，當班機組人員資質符合要求，班機航行前無故障報告，無危險天氣預報，各方面均「未見異常」。而2部黑盒子受損嚴重，仍在持續修復與分析資料。

中國民航局今天發布東航空難事故調查初步報告，報告中說明，MU5735班機當天下午1時16分自中國昆明長水機場起飛，1時27分上升至巡航高度8900公尺，下午2時17分進入廣州管制區，2時20分55秒廣州管制區雷達出現「偏離指令高度」警告，管制員隨即呼叫機組人員，但未獲回應，下午2時21分40秒雷達最後記錄飛機資訊為標準氣壓高度3380公尺、地面速度每小時1010公里、航向117度，隨後雷達訊號消失。

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報告指出，事故地點位於一個東南至西北走向的山谷中，現場有一個面積約45平方公尺、深約2.7公尺的坑洞，判定為主要撞擊點，座標為北緯23度19分25.52秒、東經111度6分44.30秒。現場山林植被有焚燒痕跡。飛機殘骸主要散布於撞擊點0至150度方位角範圍內的地面與地下，但距撞擊點12公里處也發現右翼尖小翼後緣。

經調查，當班機組人員與維修人員資質均符合要求，班機適航證件有效，飛機最近一次檢查未超出規定的檢查時限，當天航行前沒有故障報告，沒有危險天氣預報，機上沒有被申報為危險物品的貨物，航線沿途監視設備未見異常，機組人員與航管部門的無線電通訊與管制指揮未見異常。機上2部記錄器由於撞擊受損嚴重，仍在持續進行數據修復與分析工作。

對於這份初步報告，部分中國網友認為「好像說了又好像沒說」、「仔細的反覆的看了好幾遍，真沒看明白」、「一臉懵逼的退出去，看了個寂寞」，也質疑「究竟是何原因」、「排除飛機各種故障，排除惡劣天氣，排除飛機上存在危險物，只剩人為了嗎」，有網友認為，報告結論就是「2部黑盒子嚴重受損，還是不知道原因」。

中國東方航空1架編號MU5735的波音737-800型客機，3月21日原定由昆明飛往廣州，飛行途中突然自8900公尺巡航高度快速下降，最終墜毀於廣西壯族自治區梧州市藤縣埌南鎮莫埌村附近，機上123名乘客、9名機組人員共132人全數罹難。

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