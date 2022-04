閃電到訪基輔！ 歐盟理事會主席PO照：我在自由民主歐洲中心

2022/04/20 16:31

〔即時新聞/綜合報導〕烏克蘭與俄羅斯在烏東頓巴斯地區爆發新的交戰,同時馬立波也遭俄軍圍攻,多國領袖曾先後到基輔表達對烏克蘭的支持,現在歐盟理事會主席米歇爾(Charles Michel)也閃電訪問基輔。

歐盟理事會主席米歇爾稍早抵達烏克蘭首都基輔,他在推特上PO出一張在基輔火車站拍攝的照片,同時標記了烏克蘭總統澤倫斯基,米歇爾在推特上表示,他今天在基輔,一個自由民主歐洲的中心。

請繼續往下閱讀...

米歇爾也是繼歐盟執委會主席馮德萊恩和歐盟外交與安全政策高級代表波瑞爾後,另一位前往基輔訪問的歐盟高級官員,預計米歇爾也將與烏克蘭總統澤倫斯基會面,米歇爾為比利時前首相,2019年7月獲選歐盟理事會第三任主席,於同年12月1日起擔任主席一職至今,米歇爾日前也支持一項追加撥款5億歐元,在武器供應上資助烏國的提案,若通過,將使歐盟對烏的軍事裝備資助達15億歐元。

In Kyiv today.



In the heart of a free and democratic Europe. @ZelenskyyUa pic.twitter.com/7DxTeoxtMc