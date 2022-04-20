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    澳洲儲藏室發現400年前荷蘭黃金時代畫作 估價值破億

    澳洲一間儲藏室裡發現一幅具有400年歷史的畫作，經過專家鑑定出自17世紀荷蘭黃金時代偉大畫家赫達之手，推估它最高價值可達500萬澳幣。（圖擷自澳大利亞國家信託IG）

    澳洲一間儲藏室裡發現一幅具有400年歷史的畫作，經過專家鑑定出自17世紀荷蘭黃金時代偉大畫家赫達之手，推估它最高價值可達500萬澳幣。（圖擷自澳大利亞國家信託IG）

    2022/04/20 17:28

    〔即時新聞／綜合報導〕一幅具有400年歷史的畫作近日於澳洲一間儲藏室中被人尋獲，經專家鑑定，確認它是出自17世紀荷蘭黃金時代偉大畫家赫達（Willem Claesz.Heda）之手，且為真跡，推估最高價值可達500萬澳幣（約新台幣1億665萬元）。

    根據《CNN》 報導，這幅名為《靜物》（Still Life）的畫作在澳洲新南威爾斯州（New South Wales）藍山的伍德福德學院（Woodford Academy）被人發現，這幅畫與其他6萬件收藏品一起放置於儲藏室內，保存多年，直到澳洲國家信託（National Trust of Australia）清點該儲藏室物品時才重見天日。

    負責保管文物的信託經理平欽（Rebecca Pinchin）激動地表示，能在儲藏室裡找到一幅真正來自17世紀的畫作，實在太令人興奮。協助文物修復工作的公司執行長比克斯特斯（Julian Bickersteth）也表示，「這是一個罕見且非常激勵人心的時刻」。

    赫達作品行情通常坐落於400萬澳幣（約新台幣8532萬）到500萬澳幣之間；該信託表示，目前《靜物》的價值仍在評估中，有專家認為它可能價值數百萬澳幣。這幅畫預計將於5月14日，於伍德福德學院所舉辦的2022年澳洲遺產節展出。

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