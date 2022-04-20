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    軍武百科》航艦主力護衛隊 共軍萬噸大驅055型驅逐艦性能曝

    解放軍055型飛彈驅逐艦排水量破萬，是除航空母艦和兩棲攻擊艦級別外，二戰後亞洲建造的噸位最大之作戰艦艇，圖為第一艘055型飛彈驅逐艦「南昌號」（舷號101）。（歐新社）

    解放軍055型飛彈驅逐艦排水量破萬，是除航空母艦和兩棲攻擊艦級別外，二戰後亞洲建造的噸位最大之作戰艦艇，圖為第一艘055型飛彈驅逐艦「南昌號」（舷號101）。（歐新社）

    2022/04/20 15:39

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    軍情動態》中共解放軍最新一艘055型飛彈驅逐艦首度曝光

    〔即時新聞／綜合報導〕中國解放軍海軍最新一艘055型飛彈驅逐艦首度曝光，為中國第4艘曝光的第四代驅逐艦，舷號104，應為今年3月服役的「無錫號」，解放軍055型飛彈驅逐艦排水量破萬，是除航空母艦和兩棲攻擊艦級別外，二戰後亞洲建造的噸位最大之作戰艦艇。

    055型飛彈驅逐艦中國人民解放軍海軍第四代驅逐艦，採用全燃動力、射頻綜合集成及艦載通用垂直發射系統，由中國船舶重工集團701研究所設計、江南造船廠與大連船舶重工承建，截至2022年3月已有6艘服役、2艘下水，雖共軍分類為飛彈驅逐艦，但美國防部鑑於其萬噸以上的噸位及強大火力，在2017年的白皮書中將055型劃分為巡洋艦。

    055型飛彈驅逐艦排水量達12000-13000公噸，可載300名以上船員，全長180公尺、全寬20公尺、吃水6.6公尺，採用全燃聯合動力裝置作為推進動力，共裝有4台燃氣輪機，航速超過30節。

    配有H/LJG-346B型有源相控陣雷達搜索系統，在武器部分，擁有H/PJ-45型單管130毫米艦炮×1、H/PJ-11型11管30毫米艦炮×1、112具艦載通用垂直發射系統（前64，後48）、鷹擊-18家族反艦飛彈或反潛飛彈、紅旗-9B防空飛彈、24聯裝紅旗-10A近程防空飛彈×1，同時有2架直-20F反潛直升機艦載機。

    目前055型飛彈驅逐艦有6艘正在服役，2019年4月23日，第一艘055型飛彈驅逐艦「南昌號」（舷號101）首次接受海上閱兵式檢閱，2020年1月12日服役；2021年3月、4月「拉薩艦」（舷號102）、「大連艦」（舷號105）也公開亮相。

    「鞍山號」（舷號103）、「延安號」（舷號106）2艘055型飛彈驅逐艦也在去年11月以及今年2月服役，但尚未曝光；今年4月，「人民海軍」在介紹水面艦艇部隊中的短片中出現了最新一艘055型驅逐艦的畫面，舷號104，影片中未公佈艦名，但據公開資料顯示，舷號104的055型飛彈驅逐艦為今年3月服役的「無錫號」。

    055型飛彈驅逐艦性能諸元：

    艦種：飛彈驅逐艦

    單艘造價：約60億元人民幣（新台幣274億）

    數量：6艘現役、1艘即將入列、1艘試航中、8艘計劃中

    排水量：12000-13000公噸

    全長：180公尺

    全寬：20公尺

    吃水：6.6公尺

    動力來源：4台CGT-25M燃氣輪機 （每台28 MW（38,000 hp））

    速度：超過30節

    續航距離：5000海里（9300公里）

    乘員：300人以上

    搜索系統：H/LJG-346B型有源相控陣雷達等

    武器系統：H/PJ-45型單管130毫米艦炮×1

    H/PJ-11型11管30毫米艦炮×1

    112具艦載通用垂直發射系統（前64，後48）

    鷹擊-18家族反艦飛彈或反潛飛彈

    紅旗-9B防空飛彈

    24聯裝紅旗-10A近程防空飛彈×1

    艦載機： 直-20F反潛直升機×2

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