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    烏無人機再建功！ 俄軍據點遭定位砲擊 抱頭鼠竄畫面流出

    俄軍據點遭定位後砲擊。（@Osinttechnical 推特）

    俄軍據點遭定位後砲擊。（@Osinttechnical 推特）

    2022/04/20 13:50

    〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯出兵侵略烏克蘭，烏克蘭的無人機配合精準的砲擊，讓俄軍損失慘重，近日有則影片在推特流傳，頓涅茨克地區的俄軍據點，被無人機定位後遭到俄軍砲擊，讓他們被迫撤出四處逃竄。

    經常分享俄烏戰事情報的知名推特用戶OSINTtechnical在推特PO出一段影片，可以看到許多俄兵陸續跑進影片中的建築物，接著一發砲擊命中建築物屋頂，屋頂的碎片隨著煙霧四散各處，接著許多俄軍們趕緊從建築物的後門放足狂奔，該粉專在推文中表示「頓涅茨克地區，烏克蘭軍隊砲擊俄羅斯佔領的據點。」

    俄軍18日開始在烏克蘭東部「頓巴斯地區」（Donbass）發起大規模攻勢，一名歐洲官員透露，俄軍在烏東頓巴斯地區部署了多達2萬名傭兵，但這些傭兵大多數都是步兵，他們在輕裝狀態下投入頓巴斯作戰，沒有任何重型裝備或裝甲車輛，雖然俄軍在頓巴斯地區的補給線較短，但俄軍非常依賴的鐵路運補路線已經成為烏軍的目標，俄軍的後勤補給受到挑戰。

    許多俄軍從後門逃出。（@Osinttechnical 推特）

    許多俄軍從後門逃出。（@Osinttechnical 推特）

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