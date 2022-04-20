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    木衛二再發現水源新證據 科學家認為可能蘊含生命

    木衛二的水源證據讓科學家相信有生命存在可能。（路透）

    木衛二的水源證據讓科學家相信有生命存在可能。（路透）

    2022/04/20 12:35

    〔即時新聞／綜合報導〕木星衛星木衛二「歐羅巴」（Europa）被科學界認定存在水源，如今再有新證據佐證。最新研究發現，木衛二有著綿延數百英里的巨大平行山脊，構造類似地球的格陵蘭冰蓋，也意味著地表下存在的水源可能蘊含生命。

    《衛報》報導，史丹佛大學團隊在科學期刊《自然-通訊》（Nature Communications）發表研究成果，研究員注意到木衛二綿延數百英里的巨大平行山脊，構造與格陵蘭冰蓋有驚人的相似之處，是冰層下存在淺水池的證據之一。

    研究認為，如果這段綿長且縱橫交錯的冰壓脊的形成方式與格陵蘭相仿，那麼小範圍的地下水可能遍地都是，進而讓生命所需的化學元素從海洋底下的冰殼流通。團隊說明格陵蘭冰壓脊的形成方式，「你把一罐汽水冷凍到迸裂，就是這種壓力把山脊推升到表面。」

    史丹佛地球物理學副教授施羅德（Dustin Schroeder）表示，「接近冰殼表面的液態水相當令人振奮，對尋找生命的嘗試來說也具有十足希望」、「能找到水源的想法如今看來確實存在，這真的讓人非常興奮。」

    美太空總署（NASA）2019年宣布，木衛二上存在水蒸汽噴流，是科學家首度在這顆冰冷的星球上發現水氣。NASA計劃在2025年左右將太空探測器「歐羅巴快帆」（Europa Clipper）發送過去，詳細檢測其冰層厚度，以及可能的地下海洋。

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