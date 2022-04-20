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    衛星證據曝！ 北韓將舉行大型閱兵 南韓估25日深夜登場

    最新情報顯示，北韓近日積極進行大型閱兵儀式的籌備工作，南韓軍方預測正式典禮將在下週一（25日）登場。（法新社）

    最新情報顯示，北韓近日積極進行大型閱兵儀式的籌備工作，南韓軍方預測正式典禮將在下週一（25日）登場。（法新社）

    2022/04/20 13:06

    〔即時新聞／綜合報導〕北韓已故最高領導人金日成110歲冥誕剛過，16日又進行飛彈試射，讓朝鮮半島局勢持續升溫，最新情報顯示，北韓近日積極進行大型閱兵儀式的籌備工作，南韓軍方預測正式典禮將在下週一（25日）深夜登場。

    《韓聯社》報導稱，根據美國《自由亞洲電台》、《美國之音》與專門觀察北韓的網站「北緯38度」公布的情報與消息，金日成廣場附近近日出現上萬人活動的跡象，現場搭起了巨型帳篷，鄰近機場與訓練場更停滿輪車與軍機。

    衛星影像證據顯示，17日有數千兵力與幾十輛軍車整齊出現在金日成廣場，18日更有20多架戰鬥機與10多架直升機密集列隊停放在順安國際機場。

    按南韓軍方與情報單位分析，北韓可能會在25日進行北韓人民革命軍建軍90週年的大型閱兵儀式，有鑑於北韓近日夜間頻頻出動戰機與直升機進行操演，閱兵式很可能在25日深夜登場。

    南韓軍方推測，在閱兵儀式登場前，將有更多兵力調集至廣場周邊，閱兵當日現場最高可能聚集超過2萬人，北韓當局可能在儀式上展示多彈頭洲際彈道飛彈，潛射彈道飛彈與可搭載小型核彈頭的新型中短程彈道飛彈。

    金日成廣場附近近日出現上萬人活動的跡象，現場搭起了巨型帳篷，鄰近機場與訓練場更停滿輪車與軍機。（法新社）

    金日成廣場附近近日出現上萬人活動的跡象，現場搭起了巨型帳篷，鄰近機場與訓練場更停滿輪車與軍機。（法新社）

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