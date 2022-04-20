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    上海4/20清零希望破滅？新增本土18901例、死亡7例

    上海市衛健委20日通報，19日新增18901例確診，其中16407例為無症狀感染者。（路透資料照）

    上海市衛健委20日通報，19日新增18901例確診，其中16407例為無症狀感染者。（路透資料照）

    2022/04/20 08:44

    〔即時新聞／綜合報導〕外媒報導，中國上海市政府目標在20日達成「社會面清零」，即武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）新增感染者均為已被隔離者。不過，上海市衛健委20日通報，19日新增18901例確診，其中16407例為無症狀感染者，另外有7例死亡。

    《路透》報導，上海市把4月20日設定為上海疫情轉捩點，除了當天要「社會面清零」，更讓部分企業復工復產，但並不清楚達成此目標是否意味「解封」。

    《新華社》報導，上海市衛健委20日通報，19日新增本土確診病例2494例和本土無症狀感染者16407例，其中533例確診病例為此前無症狀感染者轉歸，1800例確診病例和16178例無症狀感染者在隔離管控中發現，其餘在相關風險人群排查中發現。

    另外，上海市衛健委通報19日新增本土死亡病例7例，其中60歲以下2人，合併有晚期肺癌、胸腔積水、急性冠脈綜合徵。70歲以上5人，合併有冠心病、心力衰竭、高血壓（極高危）、糖尿病、尿毒症、腦梗塞、晚期胰腺腫瘤等基礎疾病。

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