中國與索羅門簽安全協議 美國憂慮缺乏透明度

2022/04/20 05:45

〔中央社〕中國宣布已和索羅門群島正式簽署雙邊安全合作框架協議，白宮今天表示，美國對這項協議缺乏透明度感到憂慮，並稱這是中國提供他國的「可疑」交易模式之一。

中國外交部發言人在19日外交部例行記者會上說，經中索兩國政府批准，近日中國國務委員兼外交部長王毅和索羅門群島外長馬內列（Jeremiah Manele）分別代表兩國政府正式簽署了中索政府間安全合作框架協議。

請繼續往下閱讀...

這加深美國及其盟邦澳洲和紐西蘭對中國在太平洋島國影響力日增的關切，這個地區是美澳紐的傳統勢力範圍。

白宮國家安全會議（National Security Council）發言人在聲明中說，美國官員本週訪問索羅門群島時，會向索羅門政府提出這個問題。

白宮昨天表示，印太事務協調官康貝爾（Kurt Campbell）與國務院亞洲事務高階官員本週將就索中安全協議一事訪問索羅門群島。

上述發言人表示：「我們對這項協議缺乏透明度和未具體說明的性質感到憂慮，這項協議遵循中國提供可疑、模糊交易的模式，在捕魚、資源管理、發展援助以及安全作法上，與地區的協商甚少。」1110420

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法