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    莫德納研發雙價疫苗 抗Omicron效果優於原疫苗追加劑

    美國生技公司莫德納今天說，對抗Omicron在內數種COVID-19變異病毒株，若以他們針對原始病毒株和Beta變異株研發的雙價疫苗作為追加劑，比原始疫苗追加劑有更佳免疫反應。（資料照，記者王藝菘攝）

    美國生技公司莫德納今天說，對抗Omicron在內數種COVID-19變異病毒株，若以他們針對原始病毒株和Beta變異株研發的雙價疫苗作為追加劑，比原始疫苗追加劑有更佳免疫反應。（資料照，記者王藝菘攝）

    2022/04/20 00:35

    〔中央社〕美國生技公司莫德納今天說，對抗Omicron在內數種武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）變異病毒株，若以他們針對原始病毒株和Beta變異株研發的一支雙價疫苗作為追加劑，比原始疫苗追加劑有更佳免疫反應。

    路透社報導，莫德納（Moderna）指出，相較於目前正在使用的COVID-19（2019冠狀病毒疾病）原始疫苗追加劑，接種這支雙價疫苗1個月和6個月後，針對Omicron產生的中和抗體濃度更高。

    莫德納表示，這支稱為mRNA 1273.211的雙價疫苗，對於並未特別針對的變異病毒株卻能產生較強抗體反應，令他們格外振奮，代表他們為了未來疫苗接種而針對2種變異株的雙價疫苗研發計畫，有好的跡象。

    莫德納首席科學家米勒（Jacqueline Miller）博士說，他們目前還不打算申請批准mRNA 1273.211，但會向美國食品暨藥物管理局（FDA）呈報相關資料，以便為將來的候選雙價疫苗批准打下基礎，包括針對Omicron的雙價疫苗。

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