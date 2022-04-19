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    民眾要求交代莫斯科號船員下落 克里姆林宮踢皮球給國防部

    莫斯科號沉沒後，俄羅斯克里姆林宮拒絕回答有關船上人員的下落，並將這個難題扔給了俄羅斯國防部。（法新社、路透；本報合成）

    莫斯科號沉沒後，俄羅斯克里姆林宮拒絕回答有關船上人員的下落，並將這個難題扔給了俄羅斯國防部。（法新社、路透；本報合成）

    2022/04/19 21:06

    〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯黑海艦隊旗艦莫斯科號（Moskva）日前在黑海遭遇事故沉沒，在此背景下，一些擔心的俄羅斯家長或親屬要求政府說明艦上服役人員的下落，不過克里姆林宮今（19）日表示，他們無權透露任何有關訊息，並將皮球踢給了俄羅斯國防部。

    《法新社》報導，莫斯科號飛彈巡洋艦上週14日傳出被烏克蘭的「海王星」（Neptune）反艦飛彈重創，最後甚至沉沒，俄羅斯宣稱事故原因是彈藥爆炸以及受到後續火災影響，並稱已將船員疏散至其他地方。莫斯科號的乘員最多可達680人。

    莫斯科號沉沒後，許多人在社交媒體上或透過媒體表示，他們無法與在莫斯科號上服役的家人取得聯繫。什克雷貝茨（Dmitry Shkrebets）便是其中一員，他應徵入伍的兒子耶格爾（Yegor Shkrebets）是莫斯科號的伙房兵，但目前已被列入失蹤戰鬥人員（MIA）名單。

    什克雷貝茨表示，他雖試著取得進一步資訊，但莫斯科號的艦長以及他的副手現在已與外界失聯。「有關於我們孩子所在位置的疑問，我們需要書面回覆。」

    不過俄羅斯政府在這方面的回答卻是含糊其辭。克里姆林宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）在被要求發表評論時僅表示，「所有溝通都只能透過國防部。一切相關資訊只能經由國防部發布，我們在此無權透露任何訊息。」

    莫斯科號（見圖）沉沒後，俄羅斯克里姆林宮拒絕回答有關船上人員的下落，並將這個難題扔給了俄羅斯國防部。（路透資料照）

    莫斯科號（見圖）沉沒後，俄羅斯克里姆林宮拒絕回答有關船上人員的下落，並將這個難題扔給了俄羅斯國防部。（路透資料照）

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