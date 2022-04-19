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    抗炸兼綿密隧道網 亞速鋼鐵廠成馬立波烏軍堡壘

    歐洲最大鋼鐵冶煉廠之一、烏克蘭馬立波市亞速鋼鐵廠成為該市最後抗俄堡壘，圖為亞速鋼鐵廠空照圖。（路透）

    歐洲最大鋼鐵冶煉廠之一、烏克蘭馬立波市亞速鋼鐵廠成為該市最後抗俄堡壘，圖為亞速鋼鐵廠空照圖。（路透）

    2022/04/19 20:28

    〔中央社〕「華盛頓郵報」報導，在俄羅斯侵略下，歐洲最大鋼鐵冶煉廠之一、烏克蘭馬立波市亞速鋼鐵廠因為其綿密隧道網路，可抵禦轟炸和封鎖，成為了該市最後抗俄堡壘。

    「華盛頓郵報」指出，烏克蘭港市馬立波（Mariupol）亞速鋼鐵廠（Azovstal Iron and Steel Works）在成為國內重要戰場前，早就在該港都經濟扮演舉足輕重角色。

    亞速鋼鐵廠原先是在蘇聯時代初期的1930年興建，納粹於1941至1943年曾占領馬立波，導致這座工廠成為廢墟，1943年9月馬立波獲解放後，工廠進行重建。如今它沿著該市海濱占地4平方英里。

    亞速煉鋼廠是歐洲最大鋼鐵冶煉廠之一，過去每年生產超過400萬噸粗鋼，為數萬人提供生計。但在俄軍發動毀滅性戰爭和長達數週圍城期間，這座龐大園區已不再產鋼。

    如今這座鋼鐵廠及其地下隧道網路，正充當庇護所及數以千計烏克蘭戰士的最後抵抗陣地，包括許多亞速營（Azov Battalion）戰士。亞速營是烏克蘭訓練最精良且最引發爭議的軍事單位之一。

    馬立波市議會18日在通訊軟體Telegram發表訊息指出，多達1000名平民正躲在亞速鋼鐵廠地下隧道網路避難，包圍馬立波的俄軍正朝這座煉鋼廠投擲重型炸彈。

    親俄分離主義團體頓內茨克人民共和國（Donetsk People's Republic）顧問加金（Yan Gagin）上週末告訴官媒俄羅斯新聞社（RIA）：「在這座城市底下，基本上還有另一座城市。」

    加金抱怨說，這個地點被設計來抵禦轟炸和封鎖，具有內建通訊系統，對防守方相當有利，即使他們的數量遠不如敵方。

    馬立波在戰爭前約有45萬人口，是仍未被俄國完全掌控的頓內茨克（Donetsk）最後都市地區之一。但若俄國奪下這座煉鋼廠，對克里姆林宮而言會是亟需的勝利。

    儘管數量不敵俄軍，烏軍仍掌控馬立波部分重要地區。烏克蘭武裝部隊總司令扎盧茲尼（Valeriy Zaluzhnyi）18日在臉書聲稱，烏軍正繼續「守住這座城市，持久且能持續」。

    但鑑於俄國最近的進展，智庫「華盛頓戰爭研究所」（Institute for the Study of War）分析家認為，俄軍可能在未來一週奪下馬立波。

    俄軍若奪下馬立波，將能建立起連結克里米亞半島（Crimea）和烏克蘭東部頓巴斯地區（Donbas）親俄勢力占領地區的「陸橋」。

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