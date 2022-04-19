生力軍加入！ 烏克蘭「右區」武裝部隊投入頓巴斯戰役

烏克蘭「右區」武裝部隊第四獨立營已前往頓巴斯作戰。（圖取自推特）

2022/04/19 20:25

〔即時新聞／綜合報導〕俄軍將攻勢重心轉移至烏克蘭東部地區，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）18日指出，俄軍已在烏東展開頓巴斯戰役（The Battle for the Donbas），而烏克蘭「右區」（Right Sector）武裝部隊第四獨立營也已前往頓巴斯作戰。

「右區」18日在官方推特貼出作戰影片，表示「右區」武裝部隊第四獨立營已經投入頓巴斯地區作戰，今日也貼出照片指出，右區的戰士們已經展開一個非常有效率的「狩獵季節」，祝福他們作戰成功！

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「右區」為烏克蘭極右派民族主義的新納粹主義政黨，是烏克蘭一個準軍事政治組織，成立於2014年3月22日，總部位於烏克蘭首都基輔，現有成員約1萬人。

????4-й окремий батальйон ДУК «Правий сектор» виконує бойові завдання для Перемоги над москвою pic.twitter.com/TUm4ijzuPv — ПРАВИЙ СЕКТОР （@praviy_sector） April 18, 2022

????У бійців ДУК «Правий сектор» почався дуже ефективний сезон полювання. Побажайте їм успіхів у коментарях. pic.twitter.com/j0j8HgS9nu — ПРАВИЙ СЕКТОР （@praviy_sector） April 19, 2022

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