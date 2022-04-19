軍情動態》俄爹拉小弟壯膽？俄羅斯：我軍艦在「中國東海」演習

俄國海軍「無畏級」驅逐艦「潘捷列耶夫海軍上將號」。（取自俄羅斯國防部官網）

2022/04/19 19:07

〔編譯陳成良／綜合報導〕俄羅斯黑海艦隊旗艦「莫斯科號」飛彈巡洋艦遭擊沉仍餘波盪漾，俄軍太平洋艦隊18日發布消息，稱俄羅斯軍艦在「中國東海」舉行掩護海上油輪免遭空中打擊的演習。

據俄國大外宣官媒《衛星通訊社》（Sputnik）報導，俄羅斯太平洋艦隊發布消息顯示，「無畏級」驅逐艦「潘捷列耶夫海軍上將號」官兵在「中國東海」演習期間，掩護海上油輪免遭假想敵空中打擊。

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該消息稱，根據演習計畫，艦艇防空班組掩護與「潘捷列耶夫海軍上將號」大型反潛艦同行的太平洋艦隊「伊若拉號」中型海上油輪免遭假想敵導彈襲擊。艦艇人員發現向海上油輪飛來的空中目標，隨後完成對其攔截，在假想敵導彈進入擊毀區時用防空導彈系統摧毀空中目標。

在此次演習中，假想敵飛彈為電子目標。俄羅斯太平洋艦隊指出，未實施防空飛彈系統的實彈發射，演習是根據艦隊戰鬥訓練計劃實施的。

中國一些軍事自媒體分析，隨著西方國家對俄羅斯的制裁不斷的升級，俄羅斯必將把石油與天然氣業務的重心轉移到亞太地區，加大對亞太地區客戶的開拓與維護力度，這場演習應該與此目標有關。

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