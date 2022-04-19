為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    軍情動態》俄爹拉小弟壯膽？俄羅斯：我軍艦在「中國東海」演習

    俄國海軍「無畏級」驅逐艦「潘捷列耶夫海軍上將號」。（取自俄羅斯國防部官網）

    俄國海軍「無畏級」驅逐艦「潘捷列耶夫海軍上將號」。（取自俄羅斯國防部官網）

    2022/04/19 19:07

    〔編譯陳成良／綜合報導〕俄羅斯黑海艦隊旗艦「莫斯科號」飛彈巡洋艦遭擊沉仍餘波盪漾，俄軍太平洋艦隊18日發布消息，稱俄羅斯軍艦在「中國東海」舉行掩護海上油輪免遭空中打擊的演習。

    據俄國大外宣官媒《衛星通訊社》（Sputnik）報導，俄羅斯太平洋艦隊發布消息顯示，「無畏級」驅逐艦「潘捷列耶夫海軍上將號」官兵在「中國東海」演習期間，掩護海上油輪免遭假想敵空中打擊。

    該消息稱，根據演習計畫，艦艇防空班組掩護與「潘捷列耶夫海軍上將號」大型反潛艦同行的太平洋艦隊「伊若拉號」中型海上油輪免遭假想敵導彈襲擊。艦艇人員發現向海上油輪飛來的空中目標，隨後完成對其攔截，在假想敵導彈進入擊毀區時用防空導彈系統摧毀空中目標。

    在此次演習中，假想敵飛彈為電子目標。俄羅斯太平洋艦隊指出，未實施防空飛彈系統的實彈發射，演習是根據艦隊戰鬥訓練計劃實施的。

    中國一些軍事自媒體分析，隨著西方國家對俄羅斯的制裁不斷的升級，俄羅斯必將把石油與天然氣業務的重心轉移到亞太地區，加大對亞太地區客戶的開拓與維護力度，這場演習應該與此目標有關。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    和俄羅斯一樣！ Google地圖更新 中國軍事空拍圖突然全無碼化
    2022/04/19 18:52

    和俄羅斯一樣！ Google地圖更新 中國軍事空拍圖突然全無碼化
    俄外長拉夫羅夫：頓巴斯大戰非常關鍵 不打算更換烏克蘭政權
    2022/04/19 18:47

    俄外長拉夫羅夫：頓巴斯大戰非常關鍵 不打算更換烏克蘭政權

    未來褲上市！一穿就有五種醫美效果
    俄軍黑海艦隊又損失大將！ 官方證實登陸艦上尉指揮官陣亡
    2022/04/19 17:52

    俄軍黑海艦隊又損失大將！ 官方證實登陸艦上尉指揮官陣亡
    軍情動態》俄太平洋艦隊在日本海演習 發射潛射巡弋飛彈
    2022/04/14 18:06

    軍情動態》俄太平洋艦隊在日本海演習 發射潛射巡弋飛彈

    回歸自然 高雄新地標「遠雄琢蘊」
    俄軍偵查艦穿越對馬海峽駛入東海 日本自衛隊全程監控
    2022/03/31 11:32

    俄軍偵查艦穿越對馬海峽駛入東海 日本自衛隊全程監控
    國際今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播