烏克蘭軍死守亞速鋼鐵廠 俄羅斯警告：晚間9點前投降

俄羅斯國防部今（19）日宣布，基於人道主義原則，將給予駐守在馬立波（Mariupol）亞速鋼鐵廠（Azovstal Plant）的烏克蘭部隊第二次投降機會，到台灣時間今晚9點截止。（路透、美聯社；本報合成）

2022/04/19 18:32

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯國防部今（19）日宣布，基於人道主義原則，將給予駐守在馬立波（Mariupol）亞速鋼鐵廠（Azovstal Plant）的烏克蘭部隊第二次投降機會，到台灣時間今晚9點截止。

俄羅斯《衛星通訊社》（Spunik News）報導，俄國防部指揮控制中心主任米奇采夫（Mikhail Mizintsev）表示，對於那些躲藏在亞速鋼鐵廠內的外國傭兵以及烏克蘭守軍，俄軍已建議他們在本日下午投降。

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米奇采夫在記者會上表示，「鑑於發生在亞速鋼鐵廠的災難性情形，還有在人道主義原則之下的考量，俄羅斯軍隊再一次建議國家主義武裝分子以及外籍傭兵，自莫斯科時間2022年4月19日上午12點起（台灣時間19日傍晚5點），停止所有敵意行為，並放下武器。」

米奇采夫指出，俄軍會在格林威治標準時間11點起（台灣時間晚間7點）開始接受投降，投降時間只有2小時，烏軍必須在手無寸鐵的情況下離開亞速鋼鐵廠。

住宅區後方畫面遠處的是馬立波亞速鋼鐵廠。目前仍有部分烏克蘭部隊藏身在此處抵抗，讓俄軍遲遲無法完全佔領馬立波。俄羅斯今日再度喊話招降。（路透）

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