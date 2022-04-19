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    疑為入侵烏克蘭提供資金 紐西蘭再對俄18家金融機構祭新制裁

    紐西蘭外交部長馬胡塔（Nanaia Mahuta）發出聲明宣布，紐國將對俄羅斯18家據指為入侵烏克蘭提供資金的金融機構祭出新制裁。（歐新社、路透；本報合成）

    紐西蘭外交部長馬胡塔（Nanaia Mahuta）發出聲明宣布，紐國將對俄羅斯18家據指為入侵烏克蘭提供資金的金融機構祭出新制裁。（歐新社、路透；本報合成）

    2022/04/19 18:50

    〔即時新聞／綜合報導〕烏俄戰事邁入第55天，眼看俄羅斯未有收手跡象，還在烏克蘭東部頓巴斯（Donbas）地區發起猛攻，紐西蘭今天（19日）宣布再對俄羅斯10多個金融機構實施新一輪制裁。

    根據《CNN》報導，紐西蘭外交部長馬胡塔（Nanaia Mahuta）19日發出聲明宣布，紐國將對俄羅斯18家據指為入侵烏克蘭提供資金的金融機構祭出新制裁，這些機構占俄羅斯全國銀行總資產80%，不過聲明未透露制裁內容。過去一個月內，紐西蘭已對俄羅斯的實體機構和個人實施一系列制裁，包括俄總統普廷、俄安全理事會成員、政客、寡頭和軍事高層。

    名單有俄羅斯聯邦中央銀行、阿爾法銀行（Alfa Bank）、俄羅斯銀行（Rossiya bank）、Otkrytie銀行、黑海貿易和發展銀行（Black Sea Trade and Development Bank）、莫斯科信貸銀行（Credit Bank of Moscow）、天然氣工業銀行（Gazprombank）、基因銀行（GenBank）、工業儲蓄銀行（Industrial Savings Bank）、Novikom銀行、俄羅斯農業銀行（Russian Agricultural Bank）、俄羅斯國家商業銀行（Russian National Commercial Bank）、俄羅斯直接投資基金會（Russian Direct Investment Fund）、俄羅斯聯邦儲蓄銀行（Sberbank）、Sovcom銀行、SMP銀行、俄羅斯外貿銀行（VTB）和該國最大投資公司VEB.RF。

    紐西蘭外長馬胡塔19日宣布對俄羅斯18個金融機構實施新一輪制裁。（路透）

    紐西蘭外長馬胡塔19日宣布對俄羅斯18個金融機構實施新一輪制裁。（路透）

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