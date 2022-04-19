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    美最強航艦「福特號」演練彈藥裝載 甲板停滿「超級大黃蜂」

    「福特號』航艦部署前試航，甲板停滿「超級大黃蜂」。（取自美國海軍官網）

    「福特號』航艦部署前試航，甲板停滿「超級大黃蜂」。（取自美國海軍官網）

    2022/04/19 15:27

    〔編譯陳成良／綜合報導〕美軍第三代核子動力航空母艦福特級（Ford-class）首艦「福特號」（USS Gerald R. Ford，CVN-78），經過長期試驗和技術整合，取得戰鬥系統的完整認證後，預計今年秋季正式部署。福特號於4月13日駛過大西洋，在作戰部署之前進行航艦資格認證和打擊群整合。美國海軍公佈的相片，可以看到甲板上已經停放了不少F/A-18E/F「超級大黃蜂」（F/A-18E/F Super Hornet）戰機。

    此前，「福特號」還進行傳統彈藥裝載任務，派出MH-60S直升機，以吊掛方式執行快速垂直運補，將超過200個貨盤數量的彈藥箱，自彈藥補給艦「麥克林號」補給54.1萬磅（約245.6公噸）各式彈藥，驗證艦上彈藥庫與電梯等設備效能同時，備戰即將到來的部署巡弋前的大型演訓。

    美軍透露，這艘「超級航艦」已可以發揮「初始戰力」（Initial Operational Capability，IOC），亦即已達可投入作戰的最低門檻，現在該艦正準備展開部署前演訓，只要通過考核，就能執行海外部署巡弋任務。

    福特號耗資高達130億美元（約合新台幣3620億元）打造，整體戰力勝過尼米茲級航艦，無論是外型抑或各式配備，都明顯升級。

    尼米茲級在2008年布希號航艦（USS George H.W. Bush）完工後不再打造新艦，美軍第三代核動力航空母艦計畫有意在2058年前完成10艘福特級新艦，逐步取代尼米茲級。

    同為10萬噸級航母，福特號編制含飛行大隊乘員共4500官兵，較尼米茲5600人少了1100人，用人更為精簡，而福特號艦載機有20架F-35C閃電II戰機、24架F-18超級大黃蜂等共75架以上，較尼米茲90架稍少，但多項先進科技讓福特號戰力遠勝上一代。

    「福特號」整體戰力勝過尼米茲級航艦，無論是外型抑或各式配備，都明顯升級。 （取自美國海軍官網）

    「福特號」整體戰力勝過尼米茲級航艦，無論是外型抑或各式配備，都明顯升級。 （取自美國海軍官網）

    「福特號」日前進行傳統彈藥裝載任務，，備戰即將到來的部署巡弋前的大型演訓。（取自美國海軍官網）

    「福特號」日前進行傳統彈藥裝載任務，，備戰即將到來的部署巡弋前的大型演訓。（取自美國海軍官網）

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