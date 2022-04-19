生命奧秘破解！新研究曝「神秘倒數3200」 歸零意味死亡到來

最新一項研究揭露了令人震驚的事實，不同哺乳類動物自生至死所經歷的「基因突變總次數」大致相同，也就是說，突變速度愈快的生物就會愈早迎來生命的終結。（法新社）

2022/04/19 15:14

〔即時新聞／綜合報導〕學界普遍認為，包括人類在內的所有生命體均存在不可見的「生物鐘」，掌管該生物的衰老與壽命，最新一項研究揭露了令人震驚的事實，不同哺乳類動物自生至死所經歷的「基因突變總次數」大致相同，也就是說，突變速度愈快的生物就會愈早迎來生命的終結。

根據英國廣播公司（BBC）報導，發表在《自然》雜誌上的研究中，科學家在對包含人類在內共16個物種研究後發現，哺乳類動物一生中基因突變的總次數大致相近，意即突變發生頻率愈高，個體壽命則愈短。

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在這項涉及人類、猴子、貓狗、老鼠、獅子、老虎、兔子、馬、長頸鹿與裸鼴鼠等16種不同哺乳類物種的研究中，科學家發現，上述所有物種在生命週期中經歷的基因突變次數大約都在3200次左右。

報告顯示，老鼠每年平均有800次突變，壽命因而受限在4年左右；狗每年基因突變次數在250次左右，正常壽命就比老鼠來得更長，約落在10幾年左右，而人類平均每年突變40幾次，也大致符合當前人類平均壽命的數字。

BBC報導中用較為口語的方式，解釋這個算式背後的意義，「壽命短的動物，用更快的速度進行基因突變，在用光被允許的3200次『突變配額』後就迎來終結」。

遺傳因子「基因」可被簡單理解成生命體的「藍圖」，掌管身體成長與管理等相關指令，而基因突變便是發生原有藍圖範圍外的變異，使得生命體的部分生理性質脫離先天DNA的掌控。

基因突變已被廣泛認為是癌症的關鍵根源之一，惟其與衰老的相關性卻一直引起正反爭論，而本次研究據稱是「第一個實驗性證據」，證明了兩者的關聯，研究人員表示，這次重大發現有助解釋衰老，可望幫助人們解開惡性腫瘤的謎團。

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