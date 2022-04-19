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    俄軍攻不下基輔？ 普廷顧問：我們只出3成力

    俄國總統普廷（Vladimir Putin）的顧問卡拉加洛夫（Sergei Karaganov）表示，俄軍至今仍沒出全力，僅動用約3成的軍備。（美聯社資料照）

    俄國總統普廷（Vladimir Putin）的顧問卡拉加洛夫（Sergei Karaganov）表示，俄軍至今仍沒出全力，僅動用約3成的軍備。（美聯社資料照）

    2022/04/19 13:27

    〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯侵略烏克蘭接近2個月，俄軍仍無法攻進烏克蘭首都基輔，甚至部隊從基輔周圍撤隊。俄國總統普廷（Vladimir Putin）的顧問卡拉加洛夫（Sergei Karaganov）表示，俄軍至今仍沒出全力，僅動用約3成的軍備量。

    卡拉加洛夫是俄國著名經濟學家，他是莫斯科智庫外交和國防政策委員會（Council for Foreign and Defense Policy）的名譽主席，也擔任長期的俄國總統顧問。

    義大利《晚郵報》（Corriere della Sera）報導，卡拉加洛夫被問到俄軍包圍基輔1個月後撤退，顯示軍事行動看起來不太順利嗎？卡拉加洛夫回說，這是一場大型的軍事行動，所以行動有許多秘密細節，基輔的行動可能是分散烏軍在烏克蘭南部或東南部的注意力。

    卡拉加洛夫強調，俄軍為了避免傷害平民，目前還沒使用全力，僅用了30%至35%的致命武器量。他說，如果俄軍盡全力，那將快速取得勝利，但也意味著烏克蘭城市的毀滅。

    他分析，俄烏衝突的最後可能會簽訂一個條約，或許烏克蘭南部與東南部會創建一個與俄羅斯友好的國家，烏克蘭被分成數個國家，但現階段仍無法預測最後的結果。

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