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    頓巴斯戰役開打！美智庫分析：俄軍不太可能比先前成功

    美國智庫認為，俄軍執行的頓巴斯戰役，不太可能比先前的戰役成功，但恐能削弱烏國的防禦，亦可取得有限的進展。（圖擷取自ISW官網）

    美國智庫認為，俄軍執行的頓巴斯戰役，不太可能比先前的戰役成功，但恐能削弱烏國的防禦，亦可取得有限的進展。（圖擷取自ISW官網）

    2022/04/19 12:45

    〔即時新聞／綜合報導〕烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）18日指出，俄軍已經在烏東展開頓巴斯戰役（The Battle for the Donbas）。對此，美國智庫認為，俄軍此次的軍事行動，不太可能比先前的戰役成功，但能削弱烏國的防禦，亦可取得有限的進展。

    《半島電視台》報導，美國華府智庫戰爭研究所（ISW，Institute for the Study of War）18日在官網所發布的報告指出，俄軍從烏克蘭東北部撤出後，並未採取並要的暫停行動，來重組及整合受到戰損的部隊，便將他們派去頓巴斯作戰。

    ISW表示，從基輔（Kyiv）周圍地區撤出並返回頓巴斯地區作戰的俄軍，充其量只是從其他受損部隊中挑出士兵進行增補；而俄軍先前部署至烏國的軍力中，幾乎沒有「具凝聚力」的作戰單位，能投入到新的軍事行動。

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