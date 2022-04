頓巴斯戰役開打！美智庫分析：俄軍不太可能比先前成功

2022/04/19 12:45

〔即時新聞/綜合報導〕烏克蘭總統澤倫斯基(Volodymyr Zelensky)18日指出,俄軍已經在烏東展開頓巴斯戰役(The Battle for the Donbas)。對此,美國智庫認為,俄軍此次的軍事行動,不太可能比先前的戰役成功,但能削弱烏國的防禦,亦可取得有限的進展。

據《半島電視台》報導,美國華府智庫戰爭研究所(ISW,Institute for the Study of War)18日在官網所發布的報告指出,俄軍從烏克蘭東北部撤出後,並未採取並要的暫停行動,來重組及整合受到戰損的部隊,便將他們派去頓巴斯作戰。

ISW表示,從基輔(Kyiv)周圍地區撤出並返回頓巴斯地區作戰的俄軍,充其量只是從其他受損部隊中挑出士兵進行增補;而俄軍先前部署至烏國的軍力中,幾乎沒有「具凝聚力」的作戰單位,能投入到新的軍事行動。

Here is today's control-of-terrain map for #Russia's invasion of #Ukraine from @TheStudyofWar and @criticalthreats. Axis-specific maps will follow. pic.twitter.com/lcnKKpudRi