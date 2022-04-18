戰場轉移！開戰54天 烏克蘭65萬滯波蘭難民重返家園

俄烏開打近2個月，65萬滯留波蘭的烏克蘭難民思鄉情切，踏上返鄉旅程。（美聯社）

2022/04/18 20:26

〔編譯陳成良／綜合報導〕俄烏開戰54天，逾480萬烏克蘭人流離失所，其中又以波蘭收留近280萬難民為最多。不過隨著俄軍撤離烏國首都基輔，戰場轉往南邊與東邊，滯留波蘭的烏克蘭人思鄉情切，開始選擇跨越邊境，重返家園；在此同時，西班牙宣布近日將重開駐基輔大使館。

儘管基輔市長克里契科（Vitali Klitschko）等官員警告，現在搬回城市還不安全，依然無法阻擋民眾渴望返鄉的決心。據英國廣播公司（BBC）披露，16 日由波蘭返回烏國的單日人數首度於前往波蘭的逃難人數，目前已有65萬人越過邊境回國探親或定居。

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報導稱，據波蘭邊境服務局數據顯示，16日當天有2萬2000烏克蘭人啟程返鄉或探親，前往波蘭尋求庇護者有1萬9200人，回國人數較逃難人數多了約2800人。有的返國參軍、有的在異國水土不服、或眷戀故土與親朋好友、也有表示「不是波蘭人」、「要死也要死在自己家」。

另一方面，繼土耳其將駐烏大使館遷回基輔後，西班牙總理桑切斯18日宣布，近日將重開駐基輔的大使館，展現西班牙政府對烏克蘭人民的承諾。法國此前也宣布，會把駐烏克蘭大使館搬回基輔。

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