「莫斯科號」不堪一擊 日專家：台灣射1枚反艦飛彈就可擊沉中艦

烏克蘭「海王星」反艦飛彈擊中俄軍黑海艦隊旗艦「莫斯科號」飛彈巡洋艦。（歐新社、美聯社，本報合成）

2022/04/18 19:12

〔駐日特派員林翠儀／東京18日報導〕俄軍黑海艦隊旗艦「莫斯科號」14日被烏克蘭以2枚「海王星」（Neptune）飛彈擊中沉沒，雖然俄羅斯宣稱只是單純失火否認中彈，但看在中國眼中卻嚇出一身冷汗。日本軍事評論家西村金一指出，中國軍艦大都模仿俄艦打造，雖進行改良，但莫斯科號中彈沉沒已暴露了俄艦的不堪一擊，未來不管是武犯台灣使用大型登陸艦或驅逐艦，台灣只要1枚反艦飛彈就可能將其擊沉。

陸上自衛官出身的軍事評論家西村金一，在日本網媒「JBpress」以專文分析莫斯科號中彈沉沒對中國的衝擊，他指出，中國軍艦只是一隻較為龐大的紙老虎，根本無法閃躲反艦飛彈。

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西村指出，黑海艦隊有6艘主力艦，包括巡洋艦、驅逐艦各1艦，以及4艘巡防艦，基本上艦隊均有組成聯合防空系統，根據艦船不同而有防空、對艦攻擊、對地攻擊及反潛作戰等能力，由旗艦整合進行作戰。

基本上，各艦均有近迫防禦武器系统（CIWS）的裝備，用來偵測與摧毀逼近的反艦飛彈或戰機，作為戰艦近身防衛之用。實際上，莫斯科號被擊沉前，艦上主砲和CIWS均有發射攔截，但可能僅攔截了1枚「海王星」飛彈。

西村指出，莫斯科號是一艘有各種機能的軍艦，但這次卻暴露出它的防空雷達、防空飛彈和CIWS系統的致命弱點。他指出，中國的航艦、驅逐艦和潛艦，幾乎都是向前蘇聯採購而來，例如航艦「遼寧號」也是前蘇聯建造，在蘇聯解體後從烏克蘭採購而來。

俄羅斯海軍曾擁有現代級（Sovremenny）和無畏級（Udaloy-class destroyer）兩類型驅逐艦，中國海軍也採購這兩種驅逐艦，例如杭州級驅逐艦。另外，中國也採購了俄羅斯的基洛級潛艦。

西村指出，中國採購這些航艦、驅逐艦和潛艦後，經過各種模仿、改良打造自己的船艦，雖然中國海軍以大型軍艦向周邊國家進行威嚇，但實際上可能和俄艦一樣，對反艦飛彈相當脆弱。他表示，美國、日本、台灣和東南亞國家看到這一幕，未來可能會增加配備美日製造的反艦飛彈。

西村更進一步指出，中國近年為武犯台灣做準備和南海人工島的防衛，積極建造大型登陸艦，但面對狹窄的台灣海峽，大型登陸艦的必要性也令人產生懷疑，畢竟大型艦更容易成為反艦飛彈目標。在莫斯科號被擊沉後，中國應該也察覺到這項失誤。

中國大量打造船塢登陸艦（LPD）和兩棲戰車登陸艦，目前加起來共44艘，但台灣軍只要用不到50枚反艦飛彈，就可能讓來犯的中國海軍落花流水。

西村表示，反艦飛彈將能有效抗衡中國軍艦在日本西南群島和對台灣的威脅，不過，這些反艦飛彈也可能成為中國彈道飛彈的攻擊目標，所以從平時在島內建立射擊陣地極為重要。

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