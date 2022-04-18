SpaceX發射美國間諜衛星 專家推測可監控定位海上船隻

SpaceX獵鷹9號17日在加州載運美國國家偵察局機密間諜衛星升空。（美聯社）

2022/04/18 17:54

〔即時新聞／綜合報導〕全球首富馬斯克（Elon Musk）所創辦的太空探索技術公司SpaceX，17日在加州（California）發射美國國家偵察局（National Reconnaissance Office）的機密間諜衛星（spy satellite）。有專家推測，SpaceX這次很可能是將美國海軍的海洋監視系統（Naval Ocean Surveillance System，NOSS）衛星送上太空，提升電子監控和定位海上船隻的能力。

根據美國《CBS News》 報導，SpaceX的兩節式運載火箭獵鷹9號（Falcon 9）在太平洋時間17日上午6點13分（台灣時間17日晚間10點13分），於加州范登堡太空基地（Vandenberg Space Force Base）成功將美國國家偵察局的NROL-85機密間諜衛星載運升空。獵鷹9號第一節火箭將衛星送上地球軌道後，約8分鐘後重返地球降落，SpaceX順利回收推進器（Booster）。

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SpaceX沒有提供更多任務細節，只說衛星已順利進入軌道；美國國家偵察局局長史柯勒塞（Chris Scolese）也僅稱這次發射成功代表未來能替美國政府、軍隊和情報界提供更多關鍵信息。不過有獨立太空分析師依據發射時間、軍事採購文件等資料推測，獵鷹9號可能是攜帶2顆海軍海洋監視系統衛星上軌道，以利對海上船隻進行電子監控和定位。

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