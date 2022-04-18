通話曝光！俄軍認了自導自演 砲擊自家村莊只為栽贓烏克蘭！

烏國安全局截獲一段俄軍與家人的通話內容，俄國大兵承認是俄軍自己襲擊靠近烏國邊境的克利莫沃。示意圖。（法新社）

2022/04/18 19:10

〔即時新聞／綜合報導〕日前俄羅斯指控俄國境內遭烏克蘭軍隊砲擊，宣稱若烏方持續挑釁，俄方將被迫對烏國宣戰。不過烏克蘭國家安全局近日截獲一段俄軍與家人的通話內容，可以聽到該大兵親口承認是上級下令砲襲自己的國家，製造被打假象來栽贓烏克蘭。

俄羅斯聯邦安全局（FSB）近日指稱，靠近與烏邊境布良斯克州（Bryansk）一座名叫克利莫沃（Klimovo）的村莊，13日遭烏軍砲擊，造成居民受傷、建物和車輛損毀。俄方宣稱這是烏方在挑釁，警告烏軍若繼續對俄境內進行破壞和襲擊，俄方將「被迫」宣戰。

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烏克蘭第一時間便反駁指控，稱這是俄羅斯在執行「假旗行動」（False flag Operation）攻擊自家來嫁禍烏克蘭；烏國國家安全局（SBU）15日也公布一段俄軍與妻子的通話內容，來證實是俄軍對自己的村莊開火，將其歸咎於烏軍，並以此為藉口繼續對烏克蘭發動攻擊。

從通話內容可以聽到，妻子先是向丈夫問起克利莫沃遇襲一事，丈夫隨即承認是俄軍所為，還說「就是需要這麼做」，並稱已提前要村民撤離，俄軍的目的就是要營造烏軍挑釁的假象。俄國大兵還透露，第二次車臣戰爭爆發前也是，政府稱車臣軍如恐怖分子般轟炸莫斯科，但那其實是俄聯邦安全局做的。

英國《鏡報》 指出，1999年4月在莫斯科接連發生4起公寓爆炸案，俄方指控是車臣軍所為，雙方於同年8月26日爆發第二次車臣戰爭，戰事於2009年4月16日落幕，俄羅斯宣告勝利，取得對車臣地區的控制權。

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