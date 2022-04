為核戰作準備 美新版「末日飛機」揭開面紗

2022/04/18 15:10

〔編譯陳成良/綜合報導〕美國網媒《The Drive》報導,洛克希德馬丁公司(Lockheed Martin,簡稱洛馬)日前公布美國海軍下一代TACAMO「末日飛機」EC-130J的概念圖,並強調雖從現役E-6B的噴射發動機「退化」回渦輪螺旋槳發動機,但EC-130J不僅成本較低,也能在更多機場起降,讓敵方難以追蹤。

TACAMO是「接收命令並傳達」(Take Charge And Move Out))縮寫,隱諱的表示核打擊命令的接收與傳達。TACAMO飛機,也就是俗稱的「末日飛機」(doomsday plane),專門為核戰爭爆發時,從機上指揮包括洲際彈道飛彈、核潛艦、戰略轟炸機等核力量實施反擊而研製。

現在擔任此一角色的是波音707改裝而成的E-6B「水星式」(Mercury)通訊中繼機,其數量為16架。此次推出E-130J 是為了更好地配合E-6B的工作。EC-130J 將專門為海軍的彈道飛彈潛艦提供指揮和控制。

要擔任TACAMO的飛機,必須加裝許多電波接收/發送天線,以即時收到重要命令,然後再轉發給水下的核動力戰略飛彈潛艦,要把電波送到水下是一件不容易的事,只有波長極長的超低頻(VLF)才能穿透水體,為發送這種超低頻波,訊號天線也會的很長。

洛馬首次公開EC-130J的概念圖,提前揭露其與現役C-130的不同,包括翼尖和機背上的衛星通信設備整流罩、尾部的VLF拖曳天線,以及機腹用於聯繫地面通信節點的下行鏈路天線整流罩等。

《The Drive》指出,EC-130J服役後可能還會進一步改裝,或相關任務將直接移交給美國空軍,讓後者在汰換現役的4架E-4B「國家空中作戰中心」(National Airborne Operations Center,NAOC)時,採購超過4架計畫中的「高存活空中作戰中心」(Survivable Airborne Operations Center,SAOC)。

