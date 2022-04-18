為核戰作準備 美新版「末日飛機」揭開面紗

洛馬公布EC-130J的概念圖，該機將用於確保美國彈道飛彈潛艦能接獲核武反擊命令。（取自洛馬官網）

2022/04/18 15:10

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國網媒《The Drive》報導，洛克希德馬丁公司（Lockheed Martin，簡稱洛馬）日前公布美國海軍下一代TACAMO「末日飛機」EC-130J的概念圖，並強調雖從現役E-6B的噴射發動機「退化」回渦輪螺旋槳發動機，但EC-130J不僅成本較低，也能在更多機場起降，讓敵方難以追蹤。

TACAMO是「接收命令並傳達」（Take Charge And Move Out））縮寫，隱諱的表示核打擊命令的接收與傳達。TACAMO飛機，也就是俗稱的「末日飛機」（doomsday plane），專門為核戰爭爆發時，從機上指揮包括洲際彈道飛彈、核潛艦、戰略轟炸機等核力量實施反擊而研製。

請繼續往下閱讀...

現在擔任此一角色的是波音707改裝而成的E-6B「水星式」（Mercury）通訊中繼機，其數量為16架。此次推出E-130J 是為了更好地配合E-6B的工作。EC-130J 將專門為海軍的彈道飛彈潛艦提供指揮和控制。

要擔任TACAMO的飛機，必須加裝許多電波接收/發送天線，以即時收到重要命令，然後再轉發給水下的核動力戰略飛彈潛艦，要把電波送到水下是一件不容易的事，只有波長極長的超低頻（VLF）才能穿透水體，為發送這種超低頻波，訊號天線也會的很長。

洛馬首次公開EC-130J的概念圖，提前揭露其與現役C-130的不同，包括翼尖和機背上的衛星通信設備整流罩、尾部的VLF拖曳天線，以及機腹用於聯繫地面通信節點的下行鏈路天線整流罩等。

《The Drive》指出，EC-130J服役後可能還會進一步改裝，或相關任務將直接移交給美國空軍，讓後者在汰換現役的4架E-4B「國家空中作戰中心」（National Airborne Operations Center，NAOC）時，採購超過4架計畫中的「高存活空中作戰中心」（Survivable Airborne Operations Center，SAOC）。

This is our first look at the Navy’s next 'doomsday plane':https://t.co/Xuhd9g5Pkq — The War Zone （@thewarzonewire） April 5, 2022

EC-130J TCAMO概念圖展示了加長的起落架艙整流罩和機身下方的圓頂整流罩。（取自洛馬官網）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法