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    上海動態清零…... 中國網路流傳文章論「蠢人掌權」

    上海封城導致民怨沸騰後，中國網路上流傳1篇名為「愚蠢的人掌權後會有什麼表現」的文章。圖為上海市防疫人員。（路透）

    上海封城導致民怨沸騰後，中國網路上流傳1篇名為「愚蠢的人掌權後會有什麼表現」的文章。圖為上海市防疫人員。（路透）

    2022/04/17 20:48

    〔即時新聞／綜合報導〕中國上海市爆發武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情，強硬封城措施使得民怨沸騰。香港作家陶傑指出，發生「上海動態清零」特殊國情狀態之後，中國網路忽然流傳1篇名為「愚蠢的人掌權後會有什麼表現」的文章，暗諷當前中國領導階層各種亂象，甚至也適用於過去幾年的香港政務官場。

    陶傑表示，這篇「愚蠢的人掌權後會有什麼表現」文章，內容雖指明是職場觀察，但看在華人世界不同地區眼中，可謂「橫看成嶺側成峰」，若是代入民眾熟悉的各種「領導」人物，又別有一番「不同而一致的深刻共鳴」。

    文章分析，一個智商不高的人一旦有了權力之後，容易出現「樹立威風」、「妒賢嫉能」、「關係管理」、「製造內鬥」、「邏輯不清」、「嚴禁批評」、「渴求讚美」、「熱衷形式」、「抓小放大」、「朝令夕改」、「控制下級」、「易被忽悠（糊弄）」等12種現象。

    文章進一步說明，愚蠢的人害怕聰明的人奪權，因此對愚蠢的掌權者而言，下級的忠誠重於能力，而這類言聽計從的人往往沒有頭腦，結果，他們的下級一級不如一級，他們的接班人一代不如一代。

    文章也指出，愚蠢的人只會憑直覺管理下級，但直覺都是建立在他人對自己的服從和吹捧之上；因此，愚蠢者掌權後，喜歡在下級之中培養或安插親信，而這些親信往往會瞞上欺下，嚴重損害組織的效率與利益，成為整個組織的蛀蟲，並導致組織內部派系林立、關係複雜。

    若談到目前的香港特首林鄭月娥，以及未來很可能接任特首的前香港政務司長李家超，陶傑也說，對於過去幾年的香港官場，似乎只要將「蠢人掌權」主角性別稍微更換，全文邏輯理論一樣相通，而未來幾年此代名詞是否應換回來，「自己心中有數」。

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