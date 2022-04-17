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    第2位堅守馬立波英籍戰俘曝光！ 身上無明顯傷口精神憔悴

    48歲的英籍平納（Shaun Pinner）在堅守南部港城馬立波（Mariupol）時彈盡糧絕而被迫投降，今日出現在俄羅斯軍方釋出的影片中，並向鏡頭與俄羅斯人表示，「我是平納，是位英國公民，我不想繼續打仗了，只想平安回家」。（圖取自推特）

    48歲的英籍平納（Shaun Pinner）在堅守南部港城馬立波（Mariupol）時彈盡糧絕而被迫投降，今日出現在俄羅斯軍方釋出的影片中，並向鏡頭與俄羅斯人表示，「我是平納，是位英國公民，我不想繼續打仗了，只想平安回家」。（圖取自推特）

    2022/04/17 13:45

    〔即時新聞／綜合報導〕英籍烏克蘭陸戰隊員阿斯林（Aiden Aslin）堅守馬立波（Mariupol）超過48天後，因彈盡糧絕而被迫投降。俄軍繼公開阿斯林被俘虜鼻青臉腫的畫面後，今日再度釋出第2名同袍戰俘平納（Shaun Pinner）的影像。

    《每日郵報》 報導，今日俄軍釋出最新影片中，可見平納身影，他以平靜語氣向鏡頭表示，「我是平納，是位英國公民，也是烏克蘭海軍陸戰隊第1營第36旅的一員。我在馬立波戰鬥了5到6週，現在我在頓涅茨克人民共和國，我不想繼續打仗了，只想平安回家」。

    相較於被俄軍俘虜後，疑似遭受不人道施虐、導致滿身是傷的阿斯林，平納在外觀上沒有明顯的傷口、鬍渣也清理地很乾淨，但是精神似乎因長時間監禁而略顯憔悴。

    現年48歲的平納，因妻子是烏克蘭人，在俄羅斯入侵烏克蘭後，立即投入烏克蘭保衛戰。2人在英國的共同好友皮哈吉利克（Jayson Pihajlic）表示，很擔心2位好友的人身安全，特別是阿斯林，但他似乎因為社群媒體大肆報導的緣故，才讓俄羅斯尚未對他進行處決。

    俄羅斯政府曾說過，會對所有在戰場上捕捉到的外籍傭兵，進行刑事審判，不會把《國際人道法》或國際社會「戰俘」狀態的對象適用在他們身上。

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