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    載運750噸柴油 赤道幾內亞油輪突尼西亞領海沉沒

    2022/04/17 05:39

    〔中央社〕載運750噸柴油從埃及駛往馬爾他的一艘赤道幾內亞共和國籍油輪，今天在突尼西亞東南岸領海沉沒，但突尼西亞官員表示，可能得以避免發生大規模燃油外洩事故。

    當局表示，Xelo號油輪上船員於15日晚發出求救訊號，因天候惡劣尋求進入突尼西亞水域避難，其後於16日早上在加貝斯灣（Gulf of Gabes）沉沒。

    突尼西亞環境部長奇哈維（Leila Chikhaoui）表示，情勢已獲得控制。奇哈維16日前往加貝斯港協助指揮因應作業。

    奇哈維告訴法新社：「我們認為船身仍密不透水，目前沒有洩漏情況。」

    她表示，「我們認為我們能動用的手段，將可讓我們防止事故失控」，並稱倘若有必要，政府將會毫不猶豫請求外國伸援。

    加貝斯地方法院表示，已針對這起事故展開調查。法院發言人卡瑞（Mohamed Karray）表示，油輪發出求救訊號後，「今天早上在突尼西亞領海沉沒」。

    根據船舶追蹤網站vesseltracker.com，Xelo號油輪長58公尺，寬9公尺。突尼西亞環境部表示，它在加貝斯灣離岸約7公里水域開始進水並淹沒輪機室。突尼西亞當局已撤離油輪上7名船員。1110417

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